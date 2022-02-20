(ÖZET) Fatih Karagümrük - Sivasspor maç sonucu: 1-0
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor'u Borini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti; Sivasspor ise deplasmanda üst üste 3. kez kaybetti. Sivasspor'da sarı kart gören Max Gradel cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Fatih Karagümrük ile Sivasspor , Süper Lig 'in 26. haftasında kozlarını paylaştı.
2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor’un ceza yayı önünden sert şutu üst direğe çarpıp gol çizgisi üzerinde sektikten sonra oyun alanına döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.
16. dakikada Ahmed Musa’nın ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören pozisyondan yaptığı vuruşta topu kaleci Muammer yatarak kontrol etti.
26. dakikada Gradel’in sol kanattan son çizgiye inip yerden ceza alanına çevirdiği ortaya Henrique’nin kale sahasından yaptığı vuruş üst direkten döndü.
İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.
48. dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Fajr’ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra çektiği şutu kaleci Vivano kornere çeldi.
68. dakikada Fatih Karagümrük, Borini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
90. dakikada Sivasspor'da sarı kart gören Max Gradel cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.