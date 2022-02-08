(ÖZET) Fatih Karagümrük - Konyaspor maç sonucu: 5-4

Fatih Karagümrük ile Konyaspor , Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Gol düellosunu İstanbul ekibi kazandı. 7'de Karagümrük, Levent Mercan'la öne geçti, Konya 11 ve 21'de Ahmed Hassan'ın golleriyle üstünlüğü sağladı. 28'de Ahmed Musa sahneye çıktı, takımlar 2-2'lik sonuçla soyunma odasına gitti.

İkinci devrede de gol fırtınası yaşandı. 60'ta Amilton, Konya'yı öne geçirdi, 67 ve 80'de Fabio Borini cevap verdi, skor 4-3'e geldi. Tam mücadele bu skorla 'bitti' denirken, 87'de Musa Çağıran attı, zorlu maç uzatmalara gitti. 101'de Emre Mor maçın son golünü attı, kazanan açılışı yapan Karagümrük oldu.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada İstanbul ekibi çeyrek finale yükseldi. Süper Lig ikincisi Konyaspor ise kupaya havlu attı.

Karagümrük, Bodrumspor'u 4-0'la geçerek, Konyaspor da Ümraniyespor engelini 2-0'la aşarak Son 16 bileti almıştı.

Maç başladı.

GOL | Mücadelenin 7. dakikasında Karagümrük genç futbolcusu Levent Mercan'ın güzel golü ile maçta 1-0 öne geçti.

GOL | Maç oldukça hızlı bir şekilde başladı. 11. dakikada Konyaspor, Ahmed Hassan'ın golüyle skora dengeyi çok kısa sürede getirdi. 1-1

GOL | Karşılaşmanın 19. dakikasında Karagümrük'ten Biglia kendi ceza sahası içinde Oğulcan'a yaptığı hareket sonrası penaltıya neden oldu. Konyaspor'da topun başına geçen Ahmed Hassan 20. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

GOL | 28'de soldan gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz yerden penaltı noktasına sert bir top gönderdi. Nijeryalı yıldız Ahmed Musa vurdu, üst direkten döndü, tecrübeli futbolcu dönen topu kafayla kendi tamamladı ve skora dengeyi getirdi: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci devre başladı.

GOL | 60'ta Michalak sağ kanattan penaltı noktası üzerine doğru kesti, Amilton iyi yükselip vurdu ve Konyaspor'u öne geçirdi: 3-2.

GOL | 68'de Karagümrük, Emre Mor'la Konya yarı alanına süratla devam etti. Emre ceza alanındaki Borini'yi gördü, İtalyan golcü de şık vuruşla skorboard'u 3-3 olarak değiştirdi.

PENALTI | 80. dakikada Konyasporlu Guilherme ceza alanı içinde Karamoh'u düşürdü, hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

GOL | Borini penaltı atışını gole çevidi ve Karagümrük 4-3 önde!

GOL | 88'de sol kanattan kullanılan serbest vuruşta kalabalık olan ceza sahası içinden Musa Çağıran yükseldi, vurdu ve bir kez daha skora dengeyi getirdi: 4-4.

Maçın normal süresi 4-4 sona erdi.

GOL | 101'de Karagümrük bir kez daha öne geçti. Emre Mor asistini attığı şık golle taçlandırıyor ve son 20 dakikaya girilirken, avantaj İstanbul ekibine geçiyor.

İlk uzatma devresinde son düdük çaldı.

Mücadelenin son 15 dakikası başladı.

Karşılaşmanın ikinci uzatma devresinde gol sesi çıkmadı ve Karagümrük 5-4'lük üstünlükle çeyrek final biletini kaptı.

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 2-0 mağlup etti ve 5. turda Bodrumspor'u 4-0'la geçerek Son 16'ya yükseldi.

Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'ya nasıl geldi?

Kupaya 4. turdan giren giren Konyaspor, Vanspor'u 3-1'le geçti. 5. turda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Yeşil Beyazlılar, Son 16'ya yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü saat 14.30'da yapılacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final 2. maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.