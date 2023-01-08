ÖZET | Fatih Karagümrük - Konyaspor maç sonucu: 3-3

Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Staduyumu'nda Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Fatih Karagümrük oldu. İki haftadır kazanan Karagümrük Konyaspor karşısında 2-0 öne geçti ancak Konyaspor skoru ikinci yarı 2-2'ye getirdi. Maçın son dakikaları da nefes kesti. Karagümrük skoru 3-2 yapsa da son sözü Mame Diouf söyledi ve maç 3-3 sona erdi.

Mücadeleye damga vuran isimler Senegalli oyuncular Diagne ve Mame Diaouf oldu. Diagne bir gol, bir asistle oynarken Mame Diouf takımının üç golünü birden attı.

Ev sahibi takımın gollerini 7. dakikada Ozdoev, 33. dakikada Diagne ve 89. dakikada Kerim Frei atarkan Konyaspor'un golleri 65, 72. ve 90+4. dakikalarda Mame Diouf'tan geldi.

Fatih Karagümrük gelecek hafta Kasımpaşa ile İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Beşiktaş 'ı konuk edecek.

(Maçtan dakikalar)

GOOOOL | 7. dakika'da Ozdoev ceza sahası dışından vurdu Fatih Karagümrük Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

10. dakika | Konyaspor etkili geldi. Amilton'un çevirdiği top Diouf'a gelmedi. Batuhan Ahmet Şen topun kontrolünü sağladı.

26. dakika | Karagümrük'te Borini sakatlandı oyuna devam edemiyor. Yerine Burak Kapacak dahil oldu.

GOOOOL | 33. dakika Colley'in harika ortasında Diagne kafa ile topu rakip ağlara gönderdi skor 2-0 oldu.

42. dakika | Konya bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası içinde Mame Diouf'un vuruşunda Karagümrük kalecisi Ahmet Batuhan Şen kurtarıyor.

İlk yarı Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

47. dakika | Oğulcan Ulgun çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Vefa Stadı Stadı'nda skorda değişiklik yok.

GOOOOL | 65. dakikada Mame Diouf Muric'in ortasında topu ağlara gönderdi. Skor 2-1 oluyor.

GOOOOL | 72. dakika rkez daha sahneye Mame Diouf çıktı. Senegalli futbolcu skoru 2-2'ye getirdi.

78. dakika | Ceza sahası içine yapılan ortaya Mame Diouf yükseldi yine kafayı vurdu. Yüzde 100 gol pozisyonunda Batuhan Ahmet Şen gole izin vermedi.

GOOOOL | 89. dakika sonradan oyuna giren Kerim Frei sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu ceza sahası içinde çok sert vurdu ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

GOOOOL | 90+4'te Mame Diouf skoru belirledi ve maç 3-3 sona erdi.

Fatih Karagümrük-Konyaspor 11'ler:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Rayyan, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Shukurov, Borini, Colley, Diagne

Konyaspor: Erhan, Guilherme, Calvo, Adil, Ahmet, Oğulcan, Hadziahmedovic, Endri, Amilton, Michalak, Diouf

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 13.30'da başlayan Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...



