ÖZET | Fatih Karagümrük - Kayserispor maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig 'in 31. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Kayserispor'u konuk etti. İlk 6 sıra için mücadele eden Karagümrük, kümede kalma savaşı veren rakibi Kayserispor'a şans tanımadı. İstanbul ekibi karşılaşmayı Jimmy Durmaz (33'), Lucas Castro (58') ve Artur Sobiech'in (86') golleriyle 3-0 kazandı. Bu sonucun ardından Karagümrük 44 puana yükseldi, Kayserispor ise 31 puanda kaldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Hedenstad Dk.83 Koray, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk.74 Emre Çolak), Jimmy Durmaz, Castro (Dk.59 Lens), Salibur (Dk.83 Ndao), Borini Dk.83 Sobiech

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Ramazan Civelek, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah Dk.85 Luckassen), Muhar (Dk.62 Sabovic), Avramovski (Dk.62 Emre Demir), Lennon (Dk.88 Nurettin), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk.88 Melih)

GOL: Dk.33 Jimmy Durmaz, Dk.58 Castro, Dk.86 Sobiech ( Fatih Karagümrük)

SARI KART: Balkovec, Salibur (Fatih Karagümrük) - Avramovski (Hes Kablo Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

17’nci dakikada Hedenstad’in pasında ceza alanı içi sağ çapraza topla buluşan Borini’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan’da kaldı.

33’üncü dakikada Fatih Karagümrük mücadelede öne geçti. Biglia topu Castro’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisinden pasında arka direkte topla buluşan Jimmy Durmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

38’inci dakikada rakiplerini geçen Castro’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Doğan’ın parmaklarına değdikten sonra üst direğe çarpan top dışarı gitti.

52’nci dakikada Muhar’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.

58’inci dakikada Fatih Karagümrük farklı 2’ye çıkardı. Balkovec’in pasında tola buluşan Castro’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

60’ıncı dakikada Hedenstad’ın pasında topla buluşan Salibur’un vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

73’üncü dakikada Henrique’nin ceza sahası içinden ortasında topla buluşan İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda kaleci Viviano kornere çeldi.

86’ncı dakikada Fatih Karagümrük farkı 3’e çıkardı. Koray’ın ara pasında topla buluşan Lens, meşin yuvarlağı Sobiech’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

88’inci dakikada Emre’nin pasında topla buluşan İlhanın vuruşunda kale direğinin yanından az farkla dışarı gitti.

Mücadele 3-0 Fatih Karagümrük üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Şimşek'in yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Kamil Çetin üstlendi. Fatih Karagümrük’te teknik direktör Şenol Can’ın ayrılmasının ardından bu hafta takımın başında sportif direktör Murat Akın yer aldı. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, geçtiğimiz hafta oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 11’inde ise 3 değişiklik yapıldı. Karagümrükte; Campi, Ndao, Sobiech mücadelede yedek soyunurken, Jimmy Durmaz, Salibur, Zukanovic 11’de görevlendirildi.

ZUKANOVIC 11’E DÖNDÜ

Fatih Karagümrük’te Ervin Zukanovic, Hes Kablo Kayserispor maçı ile formasına kavuştu. Kırmızı-siyahlıların Bosna Hersekli oyuncusu, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlamıştı. Zukanovic, Kayserispor maçıyla sahalara döndü.

KAYSERİSPOR'DA 4 EKSİK

Hes Kablo Kayserispor'da ise 4 futbolcu Fatih Karagümrük maçında görev alamadı.

Kasık gevşetme ameliyatı olan Denis Alibec, sol arka adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem olan Anton Maglica, sağ dizinde ileri derecede dejeneratif artrit ve eklem içi ödem olan Gustavo Campanharo ile Galatasaray maçında sol uyluk iç grup adalesinde orta derecede yaralanma ve ödem meydana gelen Uğur Demirok, Karagümrük maçında forma giyemedi. Sarı kırmızılılarda kart cezalısı oyuncu ise yoktu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Sorumlusu Uğur Kulaksız, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray maçının 11’ine göre ise tek değişiklik yaptı. Kulaksız, sakatlığı bulunan Uğur Demirok’un yerine Sapunaru'ya forma verdi.

DHA