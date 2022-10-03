(ÖZET) Fatih Karagümrük-İstanbulspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi İstanbul'da kapandı. Fatih Karagümrük ile İstanbulspor 3 puan için kozlarını paylaştı. 2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Ankaragücü'nü deviren, devamında 3 maçtan da beraberlikle ayrılan Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, Sarı-Siyahlılar karşısında mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. Alanyaspor 'u deplasmanda tek golle mağlup etmesi sonrası Sivasspor ve Beşiktaş 'tan 1'er puan koparan Osman Zeki Korkmaz'lı İstanbulspor da çıkışını sürdürmeyi hedefliyordu.

Önce Pirlo sonra Korkmaz

İlk yarıda Pirlo'nun, ikinci devrede Korkmaz'ın planları işledi. 38'de Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına moralli gitti. İkinci yarıda İstanbulspor fırtınası esti. Önce 69'da Eduard Rroca iyi bir kafa vuruşuyla skoru dengeledi, sonra 74'te hızlı gelişen atağı arka direkte Jetmir Topalli bitirdi: 1-2.

İstanbul, 'Gümrük'ü geçti

Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmayınca karşılaşmayı İstanbulspor 2-1 kazandı. Bu sonuçla Sarı-Siyahlılar puanını 8'e yükseltti, Karagümrük ise 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Ali Şansalan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

8. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı kornerde Caulker’in kafa vuruşu az farkla kalenin solundan auta çıktı.

GOL | 38. dakikada hızlı gelişen Karagümrük atağında Colley sağ kanatta destek bekledi, Ozdoev o desteğe geldi, topu alır almaz bekletmeden içeri ortaladı, Mbaye Diagne de ceza alanı içinde kafa vuruşunu yapıp, ağları sarstı.

40. dakikada Fatih Karagümrük atağında Kouassi sol taraftan rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kalarak auta çıktı.

GOL | 69. dakikada Muammer Sarıkaya sol kanattan korneri paslaşarak kullandı, bir daha topu aldı, içeriye bakıp net bir orta kesti, Rroca şık bir kafa vuruşuyla kaleci Viviano'yu mağlup ediyor. Skor şimdi 1-1.

GOL | 74. dakikada sol kanattan Duhan hızlı çıktı, savunma arkasına sarkan Ethemi'yi gördü, Ethemi'nin ceza alanı içine yerden gönderdiği topa arka direkte Topalli vurdu ve İstanbulspor 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

GOL | 80'de İbrahim Yılmaz uzaklardan kaleyi düşündü, sert şutu üst direkten dışarı çıktı.

Fatih Karagümrük-İstanbulspor muhtemel 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Dresevic, Caulker, Caner, Colley, Biraschi, Jimmy Durmaz, Ozdoev, Kouassi, Diagne

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehremic, Duhan, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, Guri