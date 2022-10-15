(ÖZET) Fatih Karagümrük-Hatayspor maç sonucu: 3-0

Fatih Karagümrük, Süper Lig 'in 10. haftasında Hatayspor'u konuk etti. 4-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından Sivasspor , Giresunspor ve Başakşehir'le berabere kalan, İstanbulspor ile Fenerbahçe 'ye kaybeden Andrea Pirlo'lu Karagümrük kötü gidişata 'dur' dedi. Karşılaşma öncesinde ateş hattında yer alan İstanbul ekibi, evinde kazanıp 5 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu.

Golün sinyalini verdi

Serkan Özbalta'yla yollarını ayıran ve Volkan Demirel'i takımın başına getiren Hatayspor mücadeleye etkili başladı. 26'da Rayane Aabid ağları sarstı fakat öncesinde ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. 35'te Fabio Borini vurdu, direğe takıldı. Golün sinyalini veren Kırmızı-Siyahlılar saniyeler sonra Caner Erkin'in ortası ve Steven Caulker'ın kafa vuruşuyla skoru 1-0 yaptı.

'İlk yarı bitti' denirken...

İlk devrenin sonuna +2 eklendi, tam 'İlk yarı bu skorla bitti' denirken, uzatma anlarının son saniyesinden bir gol daha çıktı! 35'te direğe takılan Borini bu kez yine Caner'in pasında sağ çaprazdan dar açıdan sert vurdu ve farkı ikiye çıkarttı. Karagümrük böyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Aabid'in şanssız günü

İkinci devrede karşılıklı ataklar vardı. Hatayspor gol için yüklenirken aradıkları golü 76'da buldular. Rayane Aabid bir kez daha ceza yayı üzerinden sert şutla kaleci Viviano'yu avladı fakat bu gol de ofsayt gerekçesiye sayılmadı. Bu, Aabid'in bugün iptal edilen ikinci golü oldu.

Biri ateşten kurtuldu, diğeri dipte kaldı

İlk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de tam biterken gol sesi geldi. Vranjes ceza alanına girerken Ozdoev'i düşürünce penaltı kararı çıktı. 90+7'de Mbaye Diagne hata yapmadı ve penaltıyı gole çevirip maçın skorunu belirledi: 3-0. Bu sonuçla Karagümrük puanını 9 yapıp ateş hattından an itibarıyla kurtuldu. Hatay ise 7 puanla dipte kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

7' Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dresevic’in sert şutunda yakın mesafeden savunmaya çarpan top kornere gitti.

11' Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşu sonrası kazanılan topla birlikte Hatayspor’un hızlı hücumu başladı. Atılan uzun pas ile kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze, El Kaabi’ye pas çıkarmak isterken Ozdoev’in müdahalesi ile kornere gitti.

GOL İPTAL!

26' Hatayspor'da Rayane Aabid ceza yayı üzerinden vurdu, savunmadan seken top kaleci Viviano'yu yanılttı ve ağlarla buluştu. Ancak VAR uyarısıyla hakem Volkan Bayarslan golden önce ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

DİREK!

35' Jimmy Durmaz’ın sağ taraftan açtığı ortaya Borini’nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

GOL!

36' Caner Erkin sol kanattan korneri kullandı, Steven Caulker iyi yükseldi, kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Karagümrük kendi sahasında 1-0 öne geçiyor.

GOL!

45+2' Caner Erkin bu kez sağ kanattan korneri paslaşarak kullanıp, bir daha aldı topu, aradan Borini'ye oynadı, İtalyan yıldız sağ çaprazdan sert vurdu ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

BİR İPTAL DAHA!

76' Aabid yine ceza yayından vurdu, topu köşeden ağlarla buluşturdu. Ancak yine VAR uyarısıyla Vranjes'in pasif pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

90' Maçın son bölümüne +5 ekleniyor.

PENALTI

90+3' Vranjes ceza sahasına girerken Ozdoev'i düşürdü, Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

90+7' Mbaye Diagne hata yapmadı, skoru 3-0'a getirdi.

Mücadele sona erdi.

Fatih Karagümrük-Hatayspor 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Kerim Frei, Borini, Jimmy Durmaz, Anwan, Ozdoev, Caulker, Kouassi, Caner Erkin

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, Ayoub, Bertuğ.