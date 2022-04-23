ÖZET | Fatih Karagümrük - Giresunspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Fatih Karagümrük'le Giresunspor karşı karşıya geldi. Giresunspor maçta 1-0 öne geçse de Fatih Karagümrük maçı 2-1 kazanmayı başardı. Karagümrük bu galibiyetle sahasında son 6 maçta 5. galibiyetini aldı.

48. dakikada Chiquinho penaltıdan konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 52. dakikada bu kez penaltıdan Pesic Karagümrük'e beraberliği getirdi. 65. dakikada ise Jimmy Durmaz Karagümrük'ü 2-1 öne geçirdi.

Jimmy durmaz 78. dakikada ise kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Karagümrük 50 puana yükselirken Giresunspor 33 puanda kaldı. Giresunspor maçı kazansa Süper Lig'de kalmayı garantileyecekti.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

10. dakika | Pesic ceza sahası içinde Sergen'e aktardı. Sergen'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

13. dakika | Malili Traore ceza sahası dışından şansını denedi top Viviano'da kaldı.

22. dakika | Pesic ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunu yaptı top dışarı çıktı. Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi...

GOOOOL | 48. dakika Chiquinho yerde kaldı ve Giresunspor penaltı kazandı. Chiquinho'nun vuruşunda top ağlarla buluştu Giresunspor 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 51. dakikada Borini yerde kaldı. Hakem Süleyman Özdamar bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada Pesic topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

57. dakika | Pesic gole çok yaklaştı. Golcü futbolcu Emre Mor'un pasında ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

GOOOOL 66. dakika ceza sahası içinde Jimmy Durmaz rakiplerinden sıyrıldı ve topu ağlara gönderdi. Karagümrük 1-0'dan skoru 2-1'e getirdi.

KIRMIZI KART | 77. dakika Jimmy Durmaz yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karagümrük kalan dakikalarda 10 kişi mücadele edecek.

Fatih Karagümrük - Giresunspor 11'ler...

Fatih Karagümrük: Viviano, Birasci, Burak, Luckassen, Caner, Bistrovic, Biglia, Levent, Emre Mor, Karamoh, Pesic

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Alexis, Sergen, Behich, Traore, Chiquinho, Suleymanov, Serginho, Umut







