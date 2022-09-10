(ÖZET) Fatih Karagümrük-Giresunspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig 'in 6. haftasında Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hakan Keleş'in çalıştırdığı Giresunspor'u konuk etti. Karşılaşma Fatih Karagümrük'ten Diagne'nin 90+2. dakikada attığı gol ile 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk devresi golsüz eşitlikle geçilirken, mücadelenin 74. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Bajic'in penaltı vuruşunda kaleci Viviano köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi. Dönen topu yeniden önünde bulan Bajic vuruşunda bu sefer topu ağlara gönderdi. Fatih Karagümrük ise 90+2. dakikada Diagne ile skora dengeyi getirdi. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diagne kafa vuruşunda fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Giresunspor puanını 7'ye yükseltti. Fatih Karagümrük ise puanını 5 yaptı.

Maçtan dakikalar

10'| Caner Erkin’in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

34'| Fatih Karagümrük'ün kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, arka direğe doğru ortasını yaptı. Colley topu istediği gibi kontrol edemedi ve top dışarı çıktı.

43'| Caner Erkin’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

61'| Giresunspor'un hızlı atağında Bajic, savunma arkasına sarkan Sainz'a pasını gönderdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Sainz, vuruşunu yapmak istedi, Karagümrük savunması son anda araya girerek pozisyonu engelledi.

GOL | Giresunspor, maçın 75. dakikasında Bajic'in golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 71. dakikasında Murat Cem rakibiyle girdiği mücadele sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Maçın hakemi Erkan Özdamar ilk başta oyunu devam ettirirken, VAR'ın uyarısı sonrasım pozisyonu izledi ve beyaz noktayı işaret etti. Topun başına geçen Bajic'in penaltı vuruşunda kaleci Viviano köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi. Dönen topu yeniden önünde bulan Bajic vuruşunda bu sefer topu ağlara gönderdi.

GOL | Fatih Karagümrük 90+2. dakikada Diagne ile skora dengeyi getirdi. Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Diagne kafa vuruşunda fileleri havalandırdı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fatih Karagümrük-Giresunspor 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Colley, Shukurov, Ozdoev, J. Durmaz, Borini, Diagne

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic