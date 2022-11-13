ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 3-3

Spor Toto Süper Lig 'in 14. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk etti. Pirlo ve öğrencileri sahasında kazanarak araya moralli girmek istedi. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istedi. Maça Gaziantep FK etkili başladı. 13 ve 20. dakikalarda 2 gol bularak üstünlük kurdu. Ardından Karagümrük devreye 2-1'le tamamlayan gole imza attı.

İkinci yarıya ev sahibi Karagümrük etkili başladı ve Baniya ile 2-2'lik eşitliği yakaladı. Antep Merkel ile bir kez daha öne geçerken, Kouassi yeniden beraberliği getiren gole imza attı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve gollü geçen mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.





MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ Dakika 7'de Karagümrük gole çok yaklaştı. Borini ceza sahasına girip şutunu attı ancak kaleci Günay topu çıkardı. Dönen topu Jimmy Durmaz kontrol edip sert bir şut çıkardı Günay bir kez daha golü engelledi.

⚽ GOL | 13. dakikada Gaziantep FK Ertuğrul Ersoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ köşeden kullanılan kornerde ceza sahasına gönderilen ortaya Ertuğrul rakibinin üstünden yükselerek kafa vuruşuyla topu sol köşeden filelere gönderdi.

⏱ 16. dakikada konuk ekip 2. gole çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen topu kaleci Viviano çıkıp kafasıyla uzaklaştırmak istedi. Alexandru Maxim önüne düşen topa şutunu attı, boş kaleye doğru giden top üstten az farkla auta gitti.

⚽ GOL | 20. dakikada sağ kanattan Alexandru Maxim'in kullandığı kornerde ceza sahasına gelen topa Angelo Sagal kafasını vurdu, kaleci Viviano çıkardı ancak dönen topa Figueiredo dokundu ve Gaziantep FK durumu 2-0'a getirdi.

⚽ GOL | Karagümrük, Baniya ile durumu 2-1'e getirdi. Jimmy Durmaz sol alanda sıfırdan ceza sahası dışındaki Borini'ye yerden gönderdi. İtalyan futbolcu ceza sahasına ortasını gönderdi. Rayyan Baniya, Ertuğrul Ersoy'un yanından sıyrılarak şutunu attı ve farkı bire indirdi: 1-2.

⚽ GOL | 53. dakikada Karagümrük Baniya ile eşitliği yakaladı. Sol köşeden kullanılan kornerde ceza sahasına gelen topa Salih Dursun kafasıyla vurdu. Kaleye doğru giden topa Baniya direk dibinde dokundu ve durumu 2-2'ye getire golü kaydetti.

⚽ GOL | 65. dakikada Gaziantep FK yeniden öne geçti: 2-3. Sol köşeden Alexandru Maxim'in yerden gönderdiği ortaya ceza sahası içerisinde Alexander Merkel dokundu ve topu filelere göndererek takımını 3-2 öne geçirdi.

⚽ GOL | Ev sahibi ekip 69. dakikada Kouassi'nin golüyle yeniden eşitliği yakaladı: 3-3. Magomed Ozdoev'in uzaktan şutunu Günay çıkardı. Dönen topu Borini takip edip kontrol ettikten sonra yerden arka direğe pasını gönderdi. Kouassi'ye sadece topu boş kaleye göndermek kaldı: 3-3.

⏱ 78'de Karagümrük direğe takıldı. Sağ kanattan Borini'nin arka direğe gönderdiği ortaya Baniya vurdu ancak top üst direkten geri döndü.