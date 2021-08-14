ÖZET | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

Fatih Karagümrük, 2021-22 sezonunun ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-2 yendi. Ev sahibi Karagümrük, adına golleri Djilobodji (kk), Pesic ve Ahmed Musa kaydetti. Gaziantep FK adına golleri ise penaltıdan Sagal ve Djilobodji attı.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, bu maçta hem penaltı hem de kırmızı kart kararı verdi ve yeni sezonun ilklerine imza attı.

Maçtan dakikalar

GOL! 10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmed Musa’nın sağ çaprazdan ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Pesic, topu kontrol ettikten sonra kaleci Günay Güvenç’ten sıyrıldı. Bu oyuncunun altıpasın içinde yaptığı vuruşta son olarak Djilobodji’ye çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

GOL! 17. dakikada Gaziantep beraberliği sağladı. Ceza sahası içinde Efe Tatlı ile girdiği ikili mücadelede Dicko’nun yerde kalması üzerine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Sagal, kaleci Viviano ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.

GOL! 19. dakikada Fatih Karagümrük ikinci golü buldu. Biglia’nın savunmanın arkasına pasında kaleci Günay ile sağ çaprazda karşı karşıya kalan Erhun Öztümer, aşırtma vuruşunu yaptı. Pesic’in altıpasın içinde kafa vuruşuyla tamamladığı meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

35. dakikada Gaziantep ikinci gole yaklaştı. Olkowski’nin sağdan ortasında Sagal’ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano’dan seken meşin yuvarlak direkten döndü. Dicko’nun altıpasın içinden çıkardığı şutta top Viviano’da kaldı.

KIRMIZI KART! 45+2. dakikada Gaziantep 10 kişi kaldı. Sagal’ın rakip ceza sahası çizgisi üzerinde Efe Tatlı’ya yaptığı müdahalenin ardından hakem Cüneyt Çakır, Şilili oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun alanı dışına gönderdi. Sagal’ın 37. dakikadan bir sarı kartı bulunuyordu.

Karşılaşmanın ilk yarısını VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.

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İkinci yarı başladı

67.dakikada Kenan kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı şutu barajdan döndü

85.dakikada sağ kanattan gelen Ahmed Musa sert vurdu şutu auta gitti

GOL! 90.dakikada Kerim Frei'ın pasını alan Ahmed Musa iki rakibini geçip golü attı

GOL! 90+4.dakikada Gaziantep FK, Djilobodji'nin golüyle skoru 3-2 yaptı

Maçı Vavacars Fatih Karagümrük 3-2 galip bitirdi.





Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ilk 11'leri...

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Erhun, Efe, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ulaş, Ertuğrul, Hamza, Olkowski, Jefferson Junior, Furkan, Recep Niyaz, Sagal, Dicko



