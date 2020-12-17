ÖZET | Fatih Karagümrük - Galatasaray maç sonucu: 2 - 1

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Geçen haftayı BAY geçen Galatasaray, bu hafta aldığı yenilgi ile 6 hafta aradan sonra yenildi.

Maç boyunca tansiyon hiç bitmezken Karagümrük'ten Roco, Galatasaray'dan Fatih Terim ve maç sonunda Marcao kırmızı kart gördü. Karagümrük adına golleri Ndao ve Mevlüt Erdinç atarken Galatasaray'ın tek golünü penaltıdan Diagne kaydetti.













Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Roco, Alparslan Erdem (Dk. 76 Muhammed Egemen Pehlivan), Koray Altınay, Biglia, Balkovec, Ndao (Dk. 90 12 Murat Sarıgül), Chahechouhe (Dk. 85 Arveladze), Sobiech (Dk. 85 Mevlüt Erdinç)

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes (Dk. 82 Elabdellaoui), Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 64 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Feghouli, Emre Kılınç (Dk. 82 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 64 Arda Turan), Emre Akbaba (Dk. 64 Belhanda), Diagne

Goller: Dk. 46 Ndao, Dk. 90+10 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 90+5 Diagne (Penaltıdan) (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 69 Fatih Terim (Teknik direktör), Marcao (Maç bittikten sonra) (Galatasaray), Dk. 90+9 Roco (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 44 Donk, Dk. 69 Arda Turan, Dk. 90+2 Ömer Bayram, Dk. 90+7 Ali Yavuz Kol (Galatasaray), Dk. 62 Sobiech, Dk. 76 Alparslan Erdem, Dk. 83 Ramazan Civelek, Dk. 90+4 Koray Altınay, Dk. 90+5 Viviano (Fatih Karagümrük)





Maçtan notlar

2.dakikada Diagne'nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Oğulcan'ın şutu yan ağlarda kaldı

7.dakikada sağ kanattan Ramazan geldi ortasını son anda Marcao uzaklaştırdı

9.dakikada Feghouli sol ayağıyla şutunu çekti ancak top farklı biçimde auta gitti

MÜTHİŞ KURTARIŞ! 12.dakikada seken topa Biglia gelişine vurdu kaleci Okan güçlükle uzaklaştırdı

GOL İPTAL! 13.dakikada Karagümrük, Koray Altınay'ın golüyle öne geçti ancak VAR incelemesi sonucu Koray'ın ofsayt pozisyonunda olduğu belirlendi ve gol iptal oldu

18.dakikada sağ kanattan Feghouli geldi ortası takım arkadaşlarına ulaşmadı

25.dakikada sağ kanattan Linnes geldi ortasını kaleci Viviano çıkıp aldı

27.dakikada sağ kanattan Ndao geldi yerden penaltı noktasına doğru ortaladı o bölgeye hareketlenen Alpaslan gelişine vurmak istedi ancak topu ıskaladı

32.dakikada sağ kanattan gelen Ndao ceza sahasına girmeden vurdu şutu üstten auta gitti

36.dakikada Emre Kılınç'ın şutu dışarı gitti

NET FIRSAT! 42.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Okan boşa çıktı kale sahasında Roco kafayı vurdu ama top üstten auta gitti

SARI KART! 43.dakikada Galatasaray'da elle oynama ihlali yapan Donk hakemden sarı kart gördü

45+3.dakikada Emre Kılınç sağ kanattan geldi yerden ortası kalecide kaldı

İlk yarı golsüz sona erdi

İkinci yarı başladı. Devre arasında takımlar değişikli yapmadı

GOL! 46.dakikada Karagümrük Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takımda sol kanattan Alpaslan Erdem hızlı kaçtı yerden ortasına Ndao vurdu ve golü attı

48.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Emre Akbaba kullandı ortasını arka direkte son anda Koray kornere attı

NET FIRSAT! 50.dakikada sağ kanattan Oğulcan geldi yerden ortaladı uygun durumda Feghouli gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti

BİR POZİSYON DAHA! 56.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Donk uygun durumda kafayı vurdu şutu az farkla direk dibinden dışarı gitti

SARI KART! 63.dakikada Karagümrük takımında Sobiech yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Galatasaray'da Oğulcan, Saracchi, Emre Akbaba çıktı yerlerine Arda Turan, Ömer Bayram ve Belhanda girdi

67.dakikada sol kanattan Arda Turan geldi ortasını savunma kornere attı

SARI KART! 69.dakikada Galatasaray'da Arda Turan itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

KIRMIZI KART! 70.dakikada Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim itirazları sonucu hakemden kırmızı kart gördü





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80.dakikada sağ kanattan Ömer ortaladı son anda savunmada Roco araya girdi pozisyonu önledi

OFSAYT! 81.dakikada savunmanın arkasına sarkan Koray pasını verdi boş kaleye Muhammed vurdu golü attı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 83.dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç ve Linnes çıktı Ali Yavuz Kol ve Omar girdi

83.dakika hızlı gelişen Karagümrük atağında sağ kanattan gelen Ndao sert vurdu şutu savunmadan döndü

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 85.dakikada Karagümrük takımında Aatif ve Sobiech çıktı Mevlüt Erdinç ve Vato Arveladze girdi

89.dakikada sağ kanattan Feghouli geldi yerden ortasına Diagne hareketlendi ancak savunma son anda hamle yaptı ve topu kornere attı

PENALTI! 90+3.dakikada Galatasaray penaltı kazandı

GOL! 90+5.dakikada Diagne penaltıdan skoru 1-1'e getirdi

KIRMIZI KART! 90+9.dakikada Karagümrük takımından Roco ikinci kez sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı

GOL! 100.dakikada Mevlüt hızlı gelişen atakta aşırtma bir vuruşla golü attı

KIRMIZI KART! Maç sonunda Marcao itirazları sonucu hakemden kırmızı kart gördü













Maçtan notlar

Süper Lig’in 13. haftasında Fatih Karagümrük’e konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan lig maçının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Ligin 12. haftasını bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 13. haftanın açılış maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda kırmızı-siyahlı takıma konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Karagümrük karşılaşmasında Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne ilk 11’i ile mücadele etti.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11. haftada 3-0 kazandıkları Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk 11’inde 2 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Ligde son oynanan Atakaş Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan kaleci Fatih Öztürk ile sol bek Emre Taşdemir kadroya alınmadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk ile Saracchi forma giydi.

Son lig müsabakasının kadrosunda bulunan ve son dakikalarda oyuna girdikten sonra gol atan Muhammed Kerem Aktürkoğlu da kadroya dahil edilmedi. Galatasaray’da ismi açıklanmayan 3 futbolcu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı gerekçesiyle izolasyonda tutulurken, sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao da karşılaşmada yine görev yapamadı.

Saracchi 2 maç sonra döndü

Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, ligde yaklaşık 1 ay sonra maça çıktı. Son olarak ligin 9. haftasındaki 23 Kasım’daki Hes Kablo Kayserspor müsabakasında forma giyen Saracchi, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor mücadeleleride sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

Fatih Karagümrük’te 3 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligin 12. haftasında oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Kırmızı-siyahlı takım, Galatasaray karşısına Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Ramazan Civelek, Lucas Biglia, Jure Bakovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech 11’i ile çıktı. Ev sahibi ekibin yedek kulübesinde Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara görev bekledi.

Atakaş Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Erik Sabo ve Badou Ndiaye’nin yanı sıra sakatlığı bulunan Jimmy Durmaz, Galatasaray’a karşı görev alamadı. Bu oyuncuların yerine Alparslan Erdemi Koray Altınay ve Chahechouhe ilk 11’de maça başladı.



