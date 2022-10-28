(ÖZET) Fatih Karagümrük - Galatasaray: 0-2

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

Sarı - kırmızılılarda Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Sacha Boey'in yerine Leo Dubois, Abdülkerim Bardakçı'nun yerine ise Emin Bayram ilk 11'de sahaya çıktı.

Sakatlanan Kazımcan'ın yerine ise üç yerli oyuncu zorunluluğu nedeniyle Emre Taşdemir forma giydi.

İlk yarıda iki takımında karşılıklı pozisyonları vardı. Dakikalar 33'ü gösterdiğinde Torreira, Adnan Uğur'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek bu pozisyonun ardından sarı kartını çıkardı.

VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Hakem Şimşek sarı kartı iptal ederek, direkt kırmızı kartla Adnan'ı oyun dışına gönderdi.

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GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Dakikalar 51'i gösterdiğinde köşe vuruşunda Oliveira topun başına geçti. Oliveira'nın ceza sahasına gönderdiği topa Nelsson kafayı vurdu. Kaleci Viviano topu çizgi üzerinden çıkarmak isterken Emin Bayram tamamladı. Hakem Bahattin Şimşek önce golü verdi.

Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen Hakem Şimşek, Emin Bayram'ın Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

SÜRPRİZ İSİM FİLELERİ HAVALANDIRDI

60. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Rashica'nın ceza sahasına çevirdiği topa Emre Taşdemir kafayı vurdu. Top yerden sekerek filere gitti.

85. dakikaya kadar geçen sürede sarı-kırmızılı oyuncular birçok pozisyona girmesine rağmen Viviano'yu geçmeyi başaramadı. 85. dakikadada ise ceza sahasında topla buluşan Mata'nın şutunda top kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu bir kez daha kontrol eden İspanyol yıldız topu ikinci vuruşunda filelere gönderdi: 2-0.

Sahadan üç puanla ayrılan Galatasaray puanını 21'e yükselterek üçüncü sırada yer aldı. 12 puanda kalan Fatih Karagümrük ise 12. sırada kaldı.

Galatasaray, Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Beşiktaş 'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Fatih Karagümrük-Galatasaray ilk 11'ler:

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Adnan Uğur, Jimmy Durmaz, Kouassi, Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin, Emre Taşdemir, Torreira, Sergio Oliveira, Rashia, Kerem, Mertens, Icardi