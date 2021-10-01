ÖZET Fatih Karagümrük - Başakşehir maç sonucu: 3-1

Süper Lig 'İn 8. haftasında Karagümrük, Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve iki maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karagümrük'ün gollerini Bertolacci(2) ve Balkovec kaydederken Başakşehir'in golünü Aleksic attı.

Karagümrük-Başakşehir maçı başladı.

5. dakikada sol taç çizgisi önünde topu alan Biglia ceza alanına girmeden şutunu çekti, top kaleci Volkan'da kaldı.

14. dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı. Caner'in sol kanattan ortasında kale alanında seken topa Pesic dokunamadı. Yerden oldukça tehlikeli biçimde kaleye doğru giden topa Volkan Babacan son anda parmaklarının ucuyla dokundu ve golü önledi.

GOL! 18. dakikada Karagümrük akınında yay üzerinde topu alan Pesic'in derinlemesine pası sonrası Bertolacci ceza alanının ilk metrelerinden vuruşunu yaptı, Başakşehir savunmasına da çarpan top direğin dibinden ağlara gitti: 1-0.

GOL! 29. dakikada orta alandan Jimmy Durmaz'ın gönderdiği uzun pasla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ahmed Musa, ceza sahasına sokuldu ve penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Gerilerden gelen Bertolacci bekletmeden vuruşunu yapıp köşeden topu ağlara yolladı: 2-0

GOL! 36.dakikada Karagümrük farkı üçe çıkardı! Biglia'nın Başakşehir savunmasının arasına gönderdiği nefis pası kontrol eden Balkovec, karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0

44. dakikada Başakşehir sağ kanattan etkili geldi. Son çizgiden dışarıya doğru çıkarılan topa Deniz Türüç gelişine vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

50. dakikada sağ kanatta topu alan Ahmed Musa ortaya doğru kat etti ve ceza sahası dışından ayağının dışıyla müthiş vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

52. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ahmed Musa bu kez çok daha yakın bir mesafeden vuruş açısı yarattı ve şutunu çekti, top bir kez daha üstten dışarı çıktı.

54. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir akınında Deniz Türüç ortayı kesti, kale alanı içinde topu önünde bulan Okaka yakın mesafeden ağları sarstı ancak hakem elle oynama gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

58. dakikada önde baskıyla rakip ceza alanının hemen dışında topu kapan Başakşehir'de Berkay Özcan yerden vurdu, top kaleci Viviano'nun üzerine gitti.

62. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan ortasına ön direkte Okaka kafayı vurdu, Viviano zorlanmadan kontrolü sağladı.

76. dakikada sol kanattan ortaya kesilen topu kale alanı içinde kontrol eden Chadli'nin ayak üstüyle yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top az farkla dışarı gitti.

77. dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Chadli'yi geçen topa kale ağzında Duarte kafayı vurdu, kaleci Viviano nefis bir hamleyle gole engel oldu.

78. dakikada bu kez Karagümrük etkili geldi. Balkovec'in ceza alanı dışından sert şutunda top direğin yanından auta çıktı.

GOL! 83. dakikada sol kanattan ani gelişen Başakşehir atağında Atabey bir anda savunma arkasına sarktı ve ceza alanına girerken pasını çıkardı. Gerilerden gelen Aleksic boş durumda gelişine vuruşla topu ağlara yolladı: 3-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karagümrük, sahadan 3 puanla ayrıldı.

İşte iki takımın 11'i:

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Zukanovic, Burak, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Başakşehir: Volkan, Ponck, Ravil Tagir, Duarte, Lima, Mahmut, Youssouf, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka





Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve Erkan Özdamar'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Başakşehir 15. sırada...

Aykut Kocaman yönetimindeki Medipol Başakşehir Süper Lig'de 7. hafta sonunda 7 maçta aldığı iki galibiyet ve 5 mağlubiyetle 15. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi sezonun ilk 4 haftasında yenilmesine rağmen son 3 haftada 2 galibiyet kazandı.

İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Fatih Karagümrük 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Karagümrük topladığı 11 puanla 7. sırada bulunuyor.



