Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü normal süresi 1-1, uzatmaların 2-2 karşılaşmada penaltılar sonucunda 5-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. İşte haberin ayrıntıları...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Başakşehir-Karagümrük maçı başladı.

11. dakikada Fatih Karagümrük atağında ceza yayının hemen gerisinden Mbaye Diagne’nin sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

25. dakikada Burak Kapacak’ın akıl dolu pasında topla buluşan Adnan Uğur’un kısa pasında Levent Mercan’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’ın müdahalesi sonrası kalenin üzerinden kornere çıktı.

27. dakikada Başakşehir serbest vuruş kazandı. Arka direye doğru yapılan ortada topu Youssouf Ndayishimiye kaptı ve ceza sahasına ortaladı. Karambolde topa Ahmed Touba vurdu ama top auta gitti.

43. dakikada Lucas Lima sol kanattan atağa çıktı ve kale çizgisine kadar inip yerden topu ortaladı, kaleci Viviano'dan dönen topu altı pas içerisinde Patrick Szysz'in mvuruşu auta gitti.

DİREKTEN DÖNDÜ!

44. dakikada Mounir'in yerine oyuna giren Serdar Gürler'in ortasında Youssouf Ndayishimiye'nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50. dakikada Kerim Frei'ın pasında ceza sahasının sol çaprazında topu alan Levent'in şutu kalenin sağından auta gitti.

55. dakikada Karagümrük gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Diagne takım arkadaşlarında yardım bekledi ve ceza sahası önüne doğru topu gönderdi. İkinci yarıda oyuna giren Shukurov'un sert şutu kalenin hemen yanından auta gitti.

DIAGNE ATTI KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

68. dakikada Davide Biraschi rakiplerinden birer birer sıyrıldı ve savunma arkasına sarkan Diagne'ye çok iyi bir pas attı, golcü futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve fileleri havalandırarak skoru 1-0'a getirdi.

BAŞAKŞEHİR EŞİTLİĞİ YAKALADI!

Karagümrük'ün golünün hemen ardından Başakşehir baskıya başladı. Serdar Gürler'in ceza sahasına yaptığı ortaya Karagümrük savunmasında Levent Mercan ters bir vuruşla kendi filelerini havalandırdı ve kısa sürede skora yine denge geldi: 1-1

Karşılaşmanın 90 dakikasından galip çıkan olmadı ve mücadele uzatma dakikalarına gitti.

KERİM FREİ ESKİ TAKIMINA ATTI SEVİNMEDİ

115. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında sol kanatta topu alan Ebrima Colley yerden ceza sahasına sert bir orta yaptı ve Kreim Frei arka direkte kayarak topa vurdu ve skoru 2-1'e getiren golü attı. Frei golü attıktan sonra sevinç yaşamadı.

BAŞAKŞEHİR YİNE YAKALADI

119. dakikada golden hemen sonra yine Başakşehir atağa çıktı. İlk golü kendi kaleisne atan Levent, VAR kararı sonrası ceza sahasında elle oynadığı için bu sefer de penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Deniz Türüç topu ağlarla buluşturdu ve skora kısa süre içinde yeniden denge geldi: 2-2. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele penaltılara uzadı.

Penaltılar sonucunda Başakşehir, Karagümrük'ü 5-3 mağlup etti ve çeyrek finale yükselen takım oldu.









Başakşehir-Karagümrük maçı 11'leri:

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksix, Mesut Özil, Szysz, Mounir, Okaka

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Kerim Frei, Levent, Burak, Lawrence, Salih, Adnan, Bertolacci.

Fenerbahçe kadro dışı bıraktı, Başakşehir'e geldi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, dönemin teknik direktörü İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakıldı. Jorge Jesus, onu kadroda düşünmediğini belirtince rotasını Başakşehir'e çevirdi.

Yıllık 1.5 milyon Euro'ya imza attı

Başakşehir’e yıllık net 1.5 milyon Euro'ya imza atan Mesut Özil 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. İmze törendine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz 2 yıllık teklif ettik fakat kendisi 1 yıl ve kendisi daha sonra konuşalım dedi. Biz de saygı duyduk. Başakşehir'de formla giymek için fedekarlık yaptı" açıklamasıda bulundu.

Mesut Özil'in Alexandre Lacazette'e Yaptığı Asist

3 maçta 21 dakika forma giydi

Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönem nedeniyle ilk haftalarda forma bulmakta zorlanan Mesut Özil, Süper Lig 'de sadece Kayserispor maçında 10 dakika şans buldu. Özil, Konferans Ligi'nde Antwerp maçında 3, Fiorentina karşılaşmasında 8 dakika oynadı.

Ağrılar nedeniyle ameliyat oldu

Sırtındaki ağrı nedeniyle şikâyetçi olan oyuncu, Ekim 2022'de bıçak altına yatmaya karar verdi. Özil sosyal medya hesabından "Maalesef uzun bir süre forma giyemeyeceğim. En kısa sürede sahalara dönebilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sevgi ve desteğiniz için teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

3 ay sahalardan uzak kaldı

Mesut Özil, yaklaşık 3 ay süren sakatlığını tamamen atlattı. Antrenmanlara başlayan dünya yıldızı oynamaya hazır hale geldi.

Emre Belözoğlu’ndan kadroda 5 değişiklik

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler yerine Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar'e görev verdi.

Andrea Pirlo’dan kadroda 8 değişiklik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısına 8 değişiklik ile çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’i konuk ediyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig’de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam; Batuhan Şen, Rayyan Baniya, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Kazım Kazım ve Fabio Borini’nin yerine Emiliano Viviano, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Kapacak, Nicholas Lawrence, Kerim Frei, Andrea Bertolacci ile Mbaye Diagne’ye görev verdi.

Başakşehir’de Mesut Özil, 125 gün sonra sahada

Medipol Başakşehir’in Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk olduğu maça 11'de başlayan turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 125 gün sonra oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son16 Turu'nda Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmaya 11'de başladı. Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.

34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir’in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.



