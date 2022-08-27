(ÖZET) Fatih Karagümrük - Ankaragücü maç sonucu: 4-1

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Mustafa Dalcı'lı Ankaragücü, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Çağdaş Altay'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Maça fırtına gibi başlayan Kırmızı Siyahlılar, 2. dakikada Salih Dursun'la öne geçti, 9. dakikada Fabio Borini ile farkı 2'ye çıkardı. İlk 45 dakika, ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken 48. dakikada sahneye çıkan Borini, kendisinin 2., takımının 3. golünü attı. 53. dakikada Rayyan Baniya'nın golüyle Ankaragücü geri dönüş adına umutlansa da 83. dakikada penaltıda hata yapmayan Mbaye Diagne skoru belirledi.

İlk hafta Alanyaspor 'a 4-2, ikinci hafta Beşiktaş 'a 4-1 kaybeden Pirlo'lu Karagümrük, Ankaragücü karşısında 3 puana uzandı ve moral depoladı.

Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan ve bu sezonki ilk galibiyetini alan Karagümrük, 4-2'lik Alanyaspor ve 4-1'lik Beşiktaş mağlubiyetlerinin ardından moral depolayarak puanını 3'e yükseltti.

Sezona Konyaspor beraberliği ile başlamasının ardından Gaziantep FK'ya 1-0, Karagümrük'e ise 4-1 kaybeden Sarı Lacivertliler ise 3. haftayı 1 puanla kapattı.

Konyaspor beraberliğinin ardından üst üste Gaziantep FK ve Karagümrük'e kaybeden Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.

Karagümrük, önümüzdeki hafta Giresunspor deplasmanında seri peşinde olacak. Ankaragücü ise konuk edeceği Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Maçtan dakikalar:

GOL | 2. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Bahadır yumruklarken, kale önünde savunmadan seken topu Salih Dursun ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden hakem Çağdaş Altay, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledikten sonra golü verdi. 1-0

GOL | 9. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Caner Erkin’in ortasında Fabio Borini ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 2-0

21. dakikada Caner Erkin’in ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı ortada Diagne’nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermezken, boşta kalan topu Colley tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

GOL | 48. dakikada Jimmy Durmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafta topla buluşan Colley, yerden yaptığı ortada Fabio Borini meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0.

GOL | 53. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ taraftan yaptığı ortada altıpasta Rayyan’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

73. dakikada Chatzigiovanis’in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Ozdoev’in ters vuruşu sonrası kaleye yönelen topu Viviano kornere çeldi.

76. dakikada Oğuz Ceylan’ın sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Macheda’nın dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

82. dakikada Levent’in şutunda top ceza içinde Sinan’ın eline çarparken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 83. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır’ın sağından ağlara gönderdi. 4-1

Fatih Karagümrük, rakibini 4-1 mağlup ederek bu sezonki galibiyet hasretine son verdi ve ilk 3 puanını aldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Salih Dursun (Dk. 81 Efecan Mızrakcı), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev, Colley (Dk. 68 Ahmed Musa), Jimmy Durmaz (Dk. 81 Levent Mercan), Borini (Dk. 68 Kerim Frei), Diagne (Dk. 85 Colin Kazım-Richards)

ANKARAGÜCÜ: Bahadır Güngördü, Marlon, Mujakic, Sinan Osmanoğlu, Oğuz Ceylan, Rodrigues (Dk. 46 Abdullah Durak), Moreira (Dk. 46 Diack), Zahid (Dk. 46 Chatzigiovannis), Jese (Dk. 64 Kaan Güneren), Beridze (Dk. 74 Ariyibi), Macheda

GOLLER: Dk. 3 Salih Dursun, Dk. 9 ve Dk. 48 Borini, Dk. 83 Diagne (P) (Fatih Karagümrük) - Dk. 53 Baniya (k.k.) (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Ahmed Musa, Shukurov (Fatih Karagümrük) - Rodrigues, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü)