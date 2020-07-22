(ÖZET) Fatih Karagümrük - Akhisarspor maç sonucu: 3-3

TFF 1. Lig’in Play Off müsabakasının 1. maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor’u ağırladı. Müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Fatih Karagümrük'ün golleri 18. dakikada penaltıdan Erik Sabo, 58. dakikada Artur Sobiech ve 87. dakikada Koray Altınay'ın, Akhisarspor'un golleri ise 34. dakikada Bertuğ Bayar, 84. dakikada Erhan Çelenk ve 90. dakikada Uğur Arslan Kuru'nun ayağından geldi.

Finalisti belirleyecek olan rövanş mücadelesi 26 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak.

Maçtan dakikalar...

14' Fatih Karagümrük takımında Ramazan Civelek hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

18' Fatih Karagümrük Erik Sabo'nun penaltıdan attığı golle Akhisar spor karşısında 1-0 öne geçti.

22' Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale etti.. Avdija Vrsajevic çıktı ve yerine Erhan Çelenk oyuna girdi.

34' Akhisarspor,Bertuğ Bayar ile aradığı golü buldu.Maçta şimdi 1-1'lik eşitlik var.

59. dakikada ceza sahası içine topla giren Sobiech’in şutunu kaleci Lukac oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Sobiech meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

66. dakikada sağ tarafta topla buluşan Zeki’nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta Ndao’nun şutunu kaleci Lukac kornere çeldi.

81. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koray’ın ortası kaleye doğru yöneldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

84. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Erhan Çelenk’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

87. dakikada ceza sahası içine çalımlarla giren Koray sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

90+3. dakikada sol taraftan Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde vuruşu yapan Uğur'un şutunda top filelere gitti. 3-3





Stat: Vefa

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Fatih Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx (Koray dk. 73 xxx), Fatih xx, Yalçın xx, Alpaslan xx, Attamah xx, Ndao xx (Çağrı dk. 90+1 ?), Zeki xx (Erdal dk. 82 ?), Sabo xxx, Darri xx (Emeghara dk. 73 xx), Sobiech xx

Yedekler: Murat, Barış, Efe, Muhammed, Murat, Bülent

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Akhisarspor: Lukac xx, Tolga xx (Burhan dk. 78 xx), Uğur xx, Cocalic xx, Kadir xx, Rotman xx, Bjarnason xx (Ali Kaan dk. 69 xx), Eray xx (Ergin dk. 69 xx), Vrsajevic ? (Erhan dk. 18 xxx), Onur xx (Aykut dk. 78 xx), Bertuğ xxx

Yedekler: Gökhan, Halil, Musa, İrfan, Doğukan

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Sabo (dk. 18 pen.), Sobiech (dk. 59), Koray (dk. 87) (Karagümrük), Bertuğ (dk. 35), Erhan Çelenk (dk. 84), Uğur (dk. 90+3) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Ramazan, Sabo (Karagümrük), Uğur (Akhisarspor)

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

Fatih Karagümrük:

Aykut Özer - Joseph Attamah - Alparslan Erdem - Yalçın Ayhan - Fatih Kuruçuk - Zeki Yıldırım - Erik Sabo - Brahim Darri - Alassane Ndao - Ramazan Civelek - Artur Sobiech

Yedekler:

Murat Hocaoğlu - Koray Altınay - Barış Başdaş - Bülent Cevahir - Murat Sarıgül - Efe Tatlı - Muhammed Pehlivan - Erdal Öztürk - Çağrı Ortakaya - Innocent Emeghara

Akhisarspor:

Milan Lukac - Kadir Keleş - Edin Cocalic - Tolga Ünlü - Uğur Arslan Kuru - Elmar Bjarnason - Eray Ataseven - Avdija Vrsajevic - Onur Ayık - Rajko Rotman - Bertuğ Bayar

Yedekler:

Halil Yeral - Gökhan Değirmenci - Musa Nizam - Doğukan Nelik - Ali Kaan Güneren - Erhan Çelenk - Burhan Eşer - Aykut Çeviker - Ergin Keleş - Irfan Hadzic