2022 Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fas ile Portekiz karşı karşıya geldiler. Fas, Youssef En Nesyri'nin 42. dakikada attığı golle Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Yarı finale yükselen ilk Afrika takımı olan Fas, yarı finalde Fransa - İngiltere maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fas'ta sakatlığına rağmen maça ilk 11'de başlayan Romain Saiss, 57. dakikada sedyeyle kenara gelse de Afrika ekibi, yarı finale yükselmeyi başardı. Cristiano Ronaldo'nun 51. dakikada oyuna girdiği Portekiz ise kupaya veda etti.





Fas'ta 65. dakikada oyuna giren Walid Cheddira, 90+1 ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Fas'ta sağ kanatta topla buluşan Hakim Ziyech'in içeri kat ederek ceza sahası dışından yaptığı vuruş, auta gitti.

26. dakikada Fas'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Hakim Ziyech ortayı yaparken Youssef En Nesyri'nin kafa vuruşu auta gitti.

34. dakikada Sofiane Boufal'ın sol kanada bıraktığı topta Yahia Attiyat ortasını yaparken ceza sahası içinde uygun pozisyonda Selim Amallah'ın yaptığı vuruş, auta gitti.

35. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sofiane Boufal'ın topu sağ ayağına çekerek yaptığı vuruş, kaleci Diogo Costa'da kaldı.

39. dakikada Portekiz'de Raphael Guerreiro'nun ortasına ceza sahası ön çizgisinde boş pozisyonda olan Joao Felix'in gelişine yaptığı vuruş dışarı gitti.

En Nesyri, müthiş yükseldi!

GOL | 42. dakikada kendi yarı sahasından paslarla çıkan Fas'ta Azzedine Ounahi, sol kanattaki Yahia Attiyat'ı gördü. Attiyat'ın ortasına müthiş yükselen Youssef En Nesyri, topu almaya çıkan Diogo Costa'dan önce kafa vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-0.

Bruno Fernandes, direğe takıldı!

45. dakikada Diogo Dalot'nun kafayla indirdiği topa sağ kanattan çok dar açıdan gelişine vuruşunu yapan Bruno Fernandes'in topu üst direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fas, ikinci gole çok yaklaştı!

49. dakikada Fas'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hakim Ziyech'in ortasına altı pasta Jawad El Yamiq'in kafa vuruşunu Diogo Costa çıkarırken dönen topta El Yamiq'in yine yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

Cristiano Ronaldo oyunda!

51. dakikada Portekiz'de Ruben Neves ve Raphael Guerreiro kenara gelirlerken Cristiano Ronaldo ve Joao Cancelo oyuna girdiler.

55. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Diogo Dalot'nun içeri çevirdiği top kaleci Bono'da kaldı.

55. dakikada hızlı gelişen Fas atağında Youssef En Nesyri'nin bıraktığı topa Azzedine Ounahi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Saiss, devam edemedi!

56. dakikada Fas'ta bir önceki İspanya maçında sakatlık sorunu yaşayan Romain Saiss, orta sahada kendini yere bıraktı. Bandajla oynayan Saiss, maça devam edemedi ve sedyeyle kenara gelerek 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye bıraktı.





58. dakikada Portekiz'de Bruno Fernandes'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya Goncalo Ramos'un uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşu, auta gitti.

Portekiz gole yaklaştı!

64. dakikada Bernardo Silva'nın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bruno Fernandes'in uygun pozisyondaki sert vuruşu, az farkla dışarı gitti.

75. dakikada Fas, hızlı çıkarken Azzedine Ounahi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Walid Cheddira, kontrolü sonrası istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

Bono'dan izin yok!

82. dakikada Cristiano Ronaldo'nun bırakığı topa Joao Felix'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Bono, harika bir kurtarışla kornere çeldi.

90+1. dakikada savunma arkasına atılan topta Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Bono, yine başarılı oldu.

Fas 10 kişi!

Fas'ta 65. dakikada oyuna giren Walid Cheddira, 90+1 ve 90+3. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Pepe, eşitliğe yaklaştı!

90+7. dakikada Portekiz'de sol kanattan Rafael Leao'nun ortasına arka direkte Pepe'nin yaptığı kafa vuruşu, az farkla dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Fas: Bono, Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saiss, Yahya Attiyat, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri

Yedekler: Monir El Kajoui, Ahmed Tagnaouti, Abderrazak Hamdallah, Anass Zaroury, Abdelhamid Sabiri, Ilias Chair, Zakaria Aboukhlal, Abde Ezzalzouli, Achraf Dari, Walid Cheddira, Bilal El Khannouss, Badr Benoun, Yahya Jabrane

Portekiz: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Ruben Neves, Bernardo Silva, Otavio, Bruno Fernandes, Joao Felix, Gonçalo Ramos

Yedekler: Rui Patricio, Jose Sa, Joao Palhinha, Cristiano Ronaldo, Andre Silva, William, Rafael Leao, Vitinha, Joao Mario, Joao Cancelo, Ricardo Horta, Matheus Nunes, Antonio Silva