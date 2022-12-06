2022 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Fas, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 sona eren maçta İspanya'yı penaltılarda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İspanyollar, penaltılarda 3 vuruştan da faydalanamazken Bono, 2 kurtarışla öne çıktı.

Penaltı vuruşlarında Badr Banoun ile 1 atıştan yararlanamayan Fas'ın gollerini atan isimler; Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech ve Achraf Hakimi olurken İspanyollar, penaltılarda 3 vuruştan da faydalanamadılar. Afrika temsilcisinin kalecisi Bono, 2 kurtarışla öne çıktı.

Fas, 6. kez katıldığı Dünya Kupası macerasında ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını elde etti. Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi, Portekiz - İsviçre maçının galibi olacak.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Fas'ın tehlikeli olabilecek noktadan kullandığı serbest vuruşta Hakim Ziyech ile birlikte topun başına gelen Achraf Hakimi'nin vuruşu auta gitti.

22. dakikada Sofiane Boufal, Marcos Llorente'den şık şekilde sıyrılarak sol kanattan ortasını yaptı. Youssef En-Nesyri, topu kafayla sağ kanada doğru aşırtırken İspanya savunması, topla buluşan Hakim Ziyech'e şut izni vermedi.

26. dakikada Jordi Alba'nın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Marco Asensio'nun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş, yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Ferran Torres'ten topu kapan Noussair Mazraoui'nin ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruş, iki hamlede kaleci Unai Simon'da kaldı.

Fas, gole yaklaştı!

42. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ortası Sergio Busquets'in kafayla müdahalesi sonucu sol kanada açıldı. Ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Sofiane Boufal, rakibinden sıyrılarak ortasını yaparken Naif Aguerd'in altı pas üzerinde uygun pozisyondaki kafa vuruşu, auta gitti.

43. dakikada Noussair Mazraoui'nin sol kanattan ortasını arka direkte Hakim Ziyech kafa ile çevirirken altı pasta Aymeric Laporte, son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

54. dakikada İspanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dani Olmo'nun sert şutunu Bono, yumruklarıyla çıkardı.

78. dakikada Fas savunmasının uzaklaştırmak istediği topa Dani Olmo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

79. dakikada İspanya'da Nico Williams'ın sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada Naif Aguerd, Dani Olmo'dan önce müdahale ile topu uzaklaştırdı.

82. dakikada Nico Williams'ın savunma arkasına pasında Alvaro Morata'nın dar açıdan vuruşu kaleye paralel şekilde dışarı gitti.

Aguerd devam edemedi

85. dakikada Fas'ın önemli isimlerinden Naif Aguerd, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyerek yerini Jawad El Yamiq'e bıraktı.

86. dakikada Fas'ta Achraf Hakimi'nin sağ kanattan ortasını arka direkte Abdessamad Ezzalzouli kafayla indirdi ve sonrasında Walid Cheddira'nın yaptığı vuruş etkisiz olarak kaleci Unai Simon'da kaldı.

89. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Alvaro Morata, ceza sahası içinde Nico Williams'ı topla buluşturdu. Williams'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Sofyan Amrabat, topun önüne yatarak şutun kaleye gitmesini engelledi.

90+1. dakikada İspanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Carlos Soler, ortayı yaparken arka direkteki Alvaro Morata'nın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada İspanya'nın sol kanattan Dani Olmo ile kullandığı serbest vuruşta kimsenin dokunamadığı top yerden sekerek tehlikeli bir hal alırken kaleci Bono, topu kornere yolladı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve mücadele, uzatmalara taşındı.

100. dakikada Fas ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Alvaro Morata'nın ortasında altı pas üzerinde kafa vuruşunu ypamaya hazırlanan Nico Williams'tan önce savunma araya girdi.

Fas fırsat tepti!

104. dakikada Azzedine Ounahi'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Walid Cheddira'nın vuruşunu Unai Simon çıkardı.

İlk uzatma devresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Direğe takıldı!

120+3. dakikada İspanya'da Rodri'nin ortasına Pablo Sarabia'nın arka direkte yaptığı vuruş direğe çarparak dışarı gitti.

Karşılaşmada ikinci uzatma devresi de 0-0 sona erdi ve maç penaltılara gitti.

Penaltılar

GOL | Abdelhamid Sabiri | Fas 1-0 İspanya

KAÇTI | Pablo Sarabia | Fas 1-0 İspanya

GOL | Hakim Ziyech | Fas 2-0 İspanya

KAÇTI | Carlos Soler | Fas 2-0 İspanya

KAÇTI | Badr Banoun | Fas 2-0 İspanya

KAÇTI | Sergio Busquets | Fas 2-0 İspanya

GOL | Achraf Hakimi | Fas 3-0 İspanya

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler:

Fas: Bono; Mazraoui, Aguerd, Saiss, Hakimi; Amrabat, Amallah, Ounahi; Boufal, En-Nesyri, Ziyech

İspanya: Unai Simón; Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.