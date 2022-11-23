ÖZET | Fas - Hırvatistan maç sonucu: 0-0

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu ilk maçında son finalist Hırvatistan'la Fas karşı karşıya geldi. Günün açılış maçında 90 dakika golsüz sona erdi.

F Grubu'nda birer puan alan Hırvatis'tan bir sonraki maçında Kanada ile karşılaşacak. Fas ise Belçika ile kozlarını paylaşacak.

Grubun diğer maçında Belçika ile Kanada saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Belçika takımında Mertens ve Batshuayi gibi iki tanıdık isim bulunuyor.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

13. dakika | Fas Hakimi ile etkili geldi. Yıldız futbolcunun vuruşu kaleci Livakovic'de kaldı.

17. dakika | Hırvatistan bu kez gole yaklaştı. Perisic yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Top dışarı çıkıyor.

30. dakika | Maçın üçte ikilik bölümü golsüz beraberlikle geçildi.

45+1. dakika | Hırvatistan maçın en net pozisyonunu yakaladı. Vlasic'in vuruşunda kaleci Bono gole izin vermedi.

45+2. dakika | Modric ceza sahası dışından çok sert vurdu. Top az farkla dışarıya gitti.

İlk yarı gol sesi çıkmadı. İki takım soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Hırvatistan'ın Vlasic'le gole yaklaştığı pozisyon





İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hırvatistan ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Vlasic'in yerine Pasalic dahil oldu.

51. dakika | Noussair Mazraoui'nin kafa vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

53. dakika | Fas ceza sahasında karambol yaşandı. Bono'nun uzaklaştırdığı topa Dejan Lovren vurdu ancak savunma tehlikeyi önledi.

65. dakika | Fas'ın kullandığı serbest vuruşta Hakimi muhteşem bir şut gönderdi. Ancak Hırvat kaleci Livakovic topu zor da olsa çeliyor.

71. dakika | Hırvatistan bu kez gole çok yaklaştı. Modric'in kullandığı serbest vuruş sonrası En-Nesyri'nin ters vuruşu az daha kalesine giriyordu. Top az farkla dışarıya gitti.

90. dakika | Maçın normal süresi golsüz tamamlandı. 6 dakika uzatma oynananıyor.

Mücadele devam ediyor

Fas-Hırvatistan maçı 11'leri:

Fas: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric











