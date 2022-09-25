(ÖZET) Faroe Adaları-Türkiye maç sonucu: 2-1

Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de üst üste 4 maçını gol yemeden kazandıktan sonra sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalan A Milli Takımımız, gruptaki son sınavında bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile karşı karşıya geliyor. Lüksemburg'a karşı hem kalesinde ilk gollerini gören hem de aldığı beraberlikle bir sonraki Uluslar Ligi'nde yeniden B Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Ay-Yıldızlılar, kapanışı 3 puanla yapmak istiyor. Grubunu namağlup tamamlamayı hedefleyen teknik direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri, ayrıca liderliği kaparak EURO 2024'e grup elemelerinden gidememesi halinde, Play-Off'tan katılma biletini de elde etmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Serhiy Boiko ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

45' İlk devrenin sonuna +2 eklendi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' İrfan Can uzak mesafeden şansını denedi ancak üstten aut.

GOL

51' Sağ kanattan Vatinhammar ortaladı, Kaan ıskaladı arka direkte Davidsen sert vurdu, Ozan'a çarpan top ağlarımızla buluştu. Faroe Adaları 1-0 önde.

BİR GOL DAHA

59' Savunmamızın arkasına sarkan Edmundsson ceza sahası içi sol çaprazından ağlarımızı sarstı: 2-0.

GOL!

89' Serdar Dursun kafayla çevirdi, ceza alanı solundan Serdar Gürler gelişine vurdu ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

90' Mücadelenin sonuna +5 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Faroe Adaları-Türkiye 11'ler:

Faroe Adaları: Gestsson, Rolantsson, Vatnsdal, Vatnhamar, Davidsen, Bjartalid, Vatnhamar, Andreasen, Joensen, Olsen, Edmundsson.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan, Kaan, Eren, Yunus, Ferdi, Berkay, Kerem, İrfan Can, Serdar Dursun.