(ÖZET) Eyüpspor-Manisa FK maç sonucu: 4-0

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. Eyüp Stadyumu'nda oynanan ve Oğuzhan Aksu'nun yönettiği 90 dakika, ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 25. dakikada Uğur Demirok ile bir penaltı atışından yararlanamayan Eyüpspor, ikinci yarıda adeta fırtına gibi esti.

47. dakikada Emeka Eze ile öne geçen İbrahim Üzülmez'in ekibi, 51. dakikada Uğur Demirok'la farkı 2'ye çıkardı. 80. dakikada Recep Niyaz'la iyice rahatlayan ev sahibinde 87. dakikada sahneye çıkan Emeka Eze, kendisinin 2., takımının ise 4. golünü atarak sonucu belirledi.

Sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Eflatun Sarılılar, yenilmezlik serisini 4 maça taşıdı, 17 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü. 5 maç sonra kaybeden Levent Eriş'li Manisa FK ise 11 puanla 9. sırada yer aldı.

Maçtan dakikalar:

22. dakikada Eyüpspor atağında savunma arkasına uzun atılan topa hareket eden Eze, sol çaprazdan ceza saha içerisinde kaleci Birkan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

25. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Eyüpspor kaptanı Uğur Demirok’un yerden ve kalenin ortasına gönderdiği topu kaleci Birkan iki hamlede kontrol etti.

43. dakikada ceza sahası içine açılan ortada Dibba’nın düzelterek topu Recep Niyaz’ın önüne bıraktı. Recep’in sol ayağı ile kalecinin sol tarafına yaptığı ayak içi vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen dibinden auta çıktı.

47. dakikada kendi görev bölgesi olan sağ bekten topu sürerek hızla ileri çıkan Cenk Ahmet, ceza sahasına girerken Eze’yi topla buluşturdu. Eze’nin sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

50. dakikada rakip ceza sahası içerisinde Recep Niyaz’ın pasında sağ çaprazdan Dibba’nın gelişene vurduğu topu kaleci zorlukla kornere çeldi.

52. dakikada sağ tarafta kullanılan korner vuruşu sonrası Uğur Demirok’un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

67. dakikada Eyüpspor atağında savunma arkasına atılan uzun topta ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Dibba’nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin son anda müdahalesi ile sağ kale direğinin hemen yanından kornere gitti.

80. dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan içeri çevirdiği topa yakın mesafeden düzgün bir vuruş yapan Recep Niyaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

87. dakikada Ryan Babel’in pasında topla buluşan Eze kaleci Birkan’ı da çalımlayarak meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emir Eray Eyisoy xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet xx, Uğur Demirok xx, Claro xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx (Taşkın İlter dk. 71 x), İbrahim Akdağ xx, Sekidika xx (Ryan Babel dk. 71 x), Recep Niyaz xx (Can Bayırkan dk. 86 ?), Dibba xx (Murat Uçar dk. 86 ?), Eze xxx (Mete Demir dk. 90 ?)

Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Alpaslan Öztürk, Ahmed Ildız

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Manisa Futbol Kulübü: Birkan Tetik xx, Muhammet Şahin xx, Ayberk Karapo xx, Yannick Stark xx, Çağrı Giritlioğlu xx, Burak Altıparmak xx, Nizamettin Çalışkan x (Batuhan Kör dk. 78 x), Mert Kuyucu x (Selim Ilgaz dk. 71 x), Marvin Gakpa x (Fırat Sarı dk. 53 x), Diallo x (Mehmet Uysal dk. 53 x), Adem Büyük xx

Yedekler: Ömer Kahveci, Grezda, Mert Özbaykız, Oktay Gürdal, Kadir Yurdakul

Teknik Direktör: Levent Eriş

Goller: Eze (dk. 47 ve 87), Uğur Demirok (dk. 51), Recep Niyaz (dk. 80) (Eyüpspor)

Sarı kart: Sekidika, İbrahim Üzülmez(Eyüpspor) Diallo (Manisa Futbol Kulübü)