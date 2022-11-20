(ÖZET) Eyüpspor-Göztepe maç sonucu: 1-0

Eyüpspor, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe 'yi Ryan Babel'in 65. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. 10 maçtır kaybetmeyen Eflatun Sarılılar, üst üste 5. galibiyetini aldı ve fire vermeden 33 puanla liderliğini sürdürdü. İzmir ekibi ise 17 puanla 11. basamakta kaldı.

Maçtan dakikalar:

40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh’in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı

62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç’ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem’in solundan ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Akarsu xx, Anıl Usta xx, Mehmet Şengül xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Alpaslan Öztürk xx, Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, Ahmed Ildız xx (Recep Niyaz dk. 78 xx), Bekir Yılmaz x (İbrahim Akdağ dk. 9 xx), Okwuchukwu Ezeh xx (Pa Dibba dk. 78 xx), Ryan Babel xxx (Berkan Emir dk. 90 ?), Emeka Eze xx (Fethi Özer dk. 90 ?)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Arda Yumurtacı, Berkay Doğan, Can Bayırkan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Arslanagic xx, Atınç Nukan x, Emir Ortakaya x, Tarık Çamdal x, Tijanic x, Yalçın Kayan x (Ajdin Hasic dk. 82 ?), İsmail Köybaşı x, Palmer x, Yasin Öztekin x, Marko Kvasina x

Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Isaac Atanga, Emirhan Delibaş, Kenneth Mamah, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Gol: Ryan Babel (dk. 65 pen.) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Palmer, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Göztepe)