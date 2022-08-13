(ÖZET) Eyüpspor - Denizlispor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Eyüpspor, A. Denizlispor ’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
40. dakikada Cenk Ahmet’in sağ taraftan taşıdığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Eze, ceza sahası içine girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin’de kaldı.
60. dakikada sol taraftan Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Eze’nin gelişine vuruşunda top savunmadan sekerken, Eze’nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Berkan Emir’in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Hüseyin kornere çeldi.
70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ezeh, rakiplerini geçerek yaptığı şutta Hakan Çinemre, kaleye giden meşin yuvarlağı kafayla kornere çeldi.
74. dakikada Sinan’ın pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Pa Dibba bekletmeden pasını Emeka Eze’ye aktardı. Eze’nin ceza saha içinde yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+5. dakikada Ahmed Ildız'ın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutunda top az farkla dışarı gitti.
Stat: Eyüp
Hakemler: Alper Akarsu xx, Emrah Ünal xx, Nurettin Dinçer Demir xx
Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Erdem Gökçe dk. 46 xx), Alpaslan Öztürk xx, Uğur Demirok xx, Berkan Emir xx, İbrahim Akdağ xx (Bekir Yılmaz dk. 90+1 ?), Stephane Badji x (Ahmed Ildız dk. 46 xx), Sinan Kurt xx, Pa Dibba xx (Ahmet Yazar dk. 78 xx), Ryan Babel x (Francis Ezeh dk. 46 xx), Emeka Eze xxx
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Fethi Özer
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
A. Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Emre Sağlık xx (Berkant Gündem 90+5 ?), Oğuz Yılmaz xx, Hakan Çinemre xx, Leo Schwechlen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu x, Özer Özdemir x (Okan Derici dk. 81?), Gökhan Süzen xx, Kevin Mayi x, Bekir Böke x (Oğuzhan Sarı dk. 81 ?)
Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Asım Hamzaçebi, Mehmet Eren Sıngın
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Emeka Eze (dk. 74) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Leo Schwechlen (A. Denizlispor), Uğur Demirok, Ezeh, Berkan Emir, Ahmet Yazar (Eyüpspor)