(ÖZET) Eyüpspor-Altınordu maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, Altınordu'yu konuk etti. Eyüp Stadı'nda oynanan maçı Alpaslan Öztürk ve Ahmed Ildız'ın attığı gollerle 2-1 kazanan Eflatun Sarılılar, 27 puanla liderliğini sürdürdü. İzmir ekibinin Ahmet İlhan Özek ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

8 maçlık yenilmezlik, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan İbrahim Üzülmez'in öğrencileri, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak, fire vermeden yoluna devam etmeye çalışacak. 2 maçtır kaybeden ve 12 puanla 15. sırada kalan Ufuk Kahraman'lı Altınordu ise İzmir derbisinde Altay'ı devirip kötü gidişata son vermenin peşinde olacak.

Maçtan dakikalar:

4. dakikada sağ taraftan Şeref Özcan’ın kullandığı köşe vuruşu sonrası ön direkte iyi yükselen Safa Kınalı’nın kafa vuruşunda kaleci Harun Tekin soluna uzanarak topu çizgiden çıkardı.

15. dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Uğur Demirok altıpas üzerinden kafayı vururken, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

26. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa yükselen Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada Ahmed Ildız’ın ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Ali Emre topu oyun alanına çeldi.

58. dakikada Eze’nin pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Pa Dibba ceza sahasına girerek pasını altıpas içerisindeki Ahmed Ildız’a çıkardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

85. dakikada Babel ile yaptığı seri paslaşmalar sonrası ceza sahasına giren Ömer Bayram içeriye yerden pasını aktardı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Ryan Babel’in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

86. dakikada Eyüpspor ceza sahası içerisinde topa yükselen Alpaslan Öztürk, rakibi Bertuğ’a yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Ahmet İlhan’ın şutunu kaleci Harun sağına yatarak kurtarırken, seken topu Ahmet kafayla ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Eyüp:

Hakemler: Burak Pakkan xx, Oğuz Terzi xx, Burak Cansız

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Murat Uçar xx, Alpaslan Öztürk xxx, Uğur Demirok xx, Ömer Bayram xx, Sinan Kurt xx, Ahmed Ildız xxx (Bekir Yılmaz dk. 90+4 ?), Cenk Ahmet x (Badji dk. 40 xx), Ryan Babel xx, Pa Dibba xx (Mete Kaan Demir dk. 84 ?), Emeka Eze xx

Yedekler: Cengiz Alp Köseler, Erdem Gökçe, Berkay Doğan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir, Fethi Özer, Francis Ezeh

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan Koçak xx, Rahmi Kaya xx, Erdi Dikmen xx, Ali Dere xx, Ahmet İlhan Özek xx, Kubilay Aktaş x (Yusuf Can dk. 89 ?), Sami Satılmış x (Bertuğ Bayar dk. 46 x), Metehan Yılmaz x, Şeref Özcan x, Safa Kınalı x (Kürşad Sürmeli dk. 55)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın, Muzaffer Kocaer, Görberk Efe, Emre Oymak, Alperen Selvi

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Goller: Alpaslan Öztürk (dk. 26), Ahmed Ildız (dk. 58) (Eyüpspor), Ahmet İlhan Özek (dk. 89) (Altınordu)

Sarı kartlar: Metehan Yılmaz, Rıdvan Koçak (Altınordu), Alpaslan Öztürk (Eyüpspor)