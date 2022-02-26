(ÖZET) Everton-Manchester City maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda yer alan Manchester City, 27. hafta mücadelesinde Everton'a konuk oldu. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Manchester City 1-0'lık skorla kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İlk yarısı 0-0'lık eşitlikle geçilen maçta Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Phil Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten Manchester City liderliğini devam ettirirken, Everton 22 puanda kaldı.

Oleksandr Zinchenko gözyaşlarını tutamadı

Everton-Manchester City maçı seremonisinde, Ukrayna'ya destek verilirken Oleksandr Zinchenko gözyaşlarını tutamadı!







