ÖZET | Everton - Manchester City: 1-3
Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City, Everton karşısında da durmadı. Deplasmanda rakibini 3-1 yenen Pep Guardiola'nın ekibi ligde üst üste 12. kez, tüm resmi maçlarda da üst üste 17. kez kazandı. Manchester City en yakın rakibine yaptığı 10 puan farkla lider konumda yer alıyor
Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City, Everton karşısında da kazandı. Deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi ligde üst üste 12. kez kazandı. Manchester City en yakın rakibine yaptığı 10 puan farkla Premier Lig'de lider konumda yer alırken son 17 resmi maçını da galip bitirdi
Mücadelenin 32.dakikasında Foden ile öne geçen Manchester City karşısında Everton, 37.dakikada Richarlison ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 63.dakikada Mahrez, 77.dakikada ise Bernardo Silva'nın golleri skoru belirledi
PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
İşte Manchester City'nin son 12 lig maçı
19.12.2020 Southampton 0 - 1 Man City
26.12.2020 Man City 2 - 0 Newcastle Utd.
3.01.2021 Chelsea 1 - 3 Man City
13.01.2021 Man City 1 - 0 Brighton
17.01.2021 Man City 4 - 0 C. Palace
20.01.2021 Man City 2 - 0 Aston Villa
26.01.2021 WBA 0 - 5 Man City
30.01.2021 Man City 1 - 0 Sheffield Utd
3.02.2021 Burnley 0 - 2 Man City
7.02.2021 Liverpool 1 - 4 Man City
13.02.2021 Man City 3 - 0 Tottenham
17.02.2021 Everton 1 - 3 Man City