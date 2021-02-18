ÖZET | Everton - Manchester City: 1-3

Premier Lig'de fırtına gibi esen Manchester City, Everton karşısında da kazandı. Deplasmanda rakibini 3-1 mağlup eden Pep Guardiola'nın ekibi ligde üst üste 12. kez kazandı. Manchester City en yakın rakibine yaptığı 10 puan farkla Premier Lig'de lider konumda yer alırken son 17 resmi maçını da galip bitirdi

Mücadelenin 32.dakikasında Foden ile öne geçen Manchester City karşısında Everton, 37.dakikada Richarlison ile skoru eşitledi. İkinci yarıda 63.dakikada Mahrez, 77.dakikada ise Bernardo Silva'nın golleri skoru belirledi

PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





İşte Manchester City'nin son 12 lig maçı

19.12.2020 Southampton 0 - 1 Man City

26.12.2020 Man City 2 - 0 Newcastle Utd.

3.01.2021 Chelsea 1 - 3 Man City

13.01.2021 Man City 1 - 0 Brighton

17.01.2021 Man City 4 - 0 C. Palace

20.01.2021 Man City 2 - 0 Aston Villa

26.01.2021 WBA 0 - 5 Man City

30.01.2021 Man City 1 - 0 Sheffield Utd

3.02.2021 Burnley 0 - 2 Man City

7.02.2021 Liverpool 1 - 4 Man City

13.02.2021 Man City 3 - 0 Tottenham

17.02.2021 Everton 1 - 3 Man City