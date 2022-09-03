(ÖZET) Everton - Liverpool maç sonucu: 0-0

İngiltere Premier Lig'in 6. haftası dev bir maça ev sahipliği yaptı. İngiltere futbolunun klasiklerinden biri olan Merseyside derbisinde gol sesi çıkmadı. Liverpool deplasmanda Everton ile 0-0 berabere kaldı.

Üst üste direkler

Mücadelenin 32. dakikasında Everton'ın yoğun bir baskı kurduğu bölümde sağ kanattan Patterson ortaladı. Penaltı noktası üzerinde Van Dijk'ın sektirdiği topa Maupay hamle yaptı. Onun vuruşunda savunmadan seken topa penaltı noktasının sağından Davies sağ ayak dışıyla bekletmeden vurdu. Uzak köşeye doğru giden top kaleci Allison'un bakışları arasında direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Maçın 43. dakikasında Van Dijk'ın orta alandan rakip savunmanın arkasına uzun gönderdiği topu ceza alanı sağ çaprazından göğsüyle önüne alan Nunez sağ ayağının üstüyle nefis vurdu, kaleci Pickford'ın parmak uçlarıyla dokunduğu top üst direğe çarpıp ters tarafa açıldı. Ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Luis Diaz penaltı noktasına doğru hareketlenip uzak köşeyi denedi. Onun şutunda da top bu kez kalecinin bakışları arasında yan direğe çarpıp bir kez daha oyun alanına döndü.

Gol iptal

Karşılaşmanın 69. dakikasında Everton'da sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde top arkaya doğru açıldı. O bölgede topu yakalayan Gray, yeniden ceza sahasına doldurdu. Arka direkte topu kontrol eden Maupay, kaleye doğru sol ayağının üstüyle vurdu. Coady arka direğin hemen önünde topu boş ağlara gönderdi ancak VAR'dan yapılan inceleme sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.

Yine direkler

Maçta dakikalar 84'ü gösterdiğinde Everton'ın etkili geldiği atakta topu ceza sahası dışının hemen sağında kontrol eden McNeil, sol ayağının içiyle uzak köşeye doğru plase vurdu, savunmaya çarpan top üst direkten kornere çıktı.

Mücadelenin 90+5. dakikasında sol kanattan gelişen atakta Robertson, ceza sahası yayına doğru yerden çevirdi. Diaz topu önüne alıp sağ kanatta kendisini unutturan Salah'a pasını verdi. Salah sol ayağının içiyle yakın direğe sert vurdu, top direkten döndü.

Maçta gol sesi çıkmayın ekipler sahada birer puanla ayrıldılar.

Ligde ilk iki maçını kaybeden Everton bu sonuçla birlikte üst üste dördüncü beraberliğini aldı ve 4 puana ulaştı. Liverpool ise puanını 9'a yükseltti.

6 hafta sonunda 9 puan toplayıp bir o kadar da kaybeden Liverpool bundan önceki son maçında Newcastle United'ı 90+8. dakikada gelen golle devirmişti.

2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiye sahip Liverpool bir sonraki maçta sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.



