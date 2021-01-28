ÖZET | Everton - Leicester Ciy maç sonucu: 1 - 1

Premier Lig'in 20.haftasında Cenk Tosun'u kadrosunda bulunduran Everton ile Çağlar Söyünce ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City karşılaştı. Goodison Park'ta oynanan maç 1-1 berabere sona erdi

Milli oyunculardan Cenk Tosun kadroda yer almazken Çağlar Söyüncü mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Cengiz Ünder ise 62.dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Leicester City puanını 39 yaptı ve 3.sıradaki yerini korudu. Everton ise 33 puan ve bir maç eksiği ile 7.sırada yer aldı