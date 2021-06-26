ÖZET | Euro 2020 İtalya - Avusturya maç sonucu: 2-1

EURO 2020'de A Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan İtalya, A Grubu'nu adeta domine etmiş ve 3 maçta topladığı 9 puanla ciddi favori olmuştu. Roberto Mancini yönetimindeki takım, son 16 turu aşamasında Avusturya karşısında zorlandı. Normal süresi golsüz biten maçı Chiesa ve Pessina'nın golleriyle 2-1 kazanan İtalya, çeyrek finale çıktı. İtalya'nın rakibi Belçika-Portekiz maçının galibi olacak.

İtalyanlar, uzatmada yediği golle uzun süredir devam eden gol yememe serisini yitirdi ama 47 yıllık rekoru da geliştirmeyi başardı. İtalya aynı zamanda tarihinin en uzun yenilmezlik serisine ulaştı.





Maçtan dakikalar

11.dakikada sol kanattan gelen Spinazzola sert vurdu şutu az farkla auta gitti

14.dakikada Insigne vurdu topu kaleci Bachmann kontrol etmeyi başardı

NET POZİSYON! 17.dakika sağ çaprazda topu uygun durumda alan Barella yerden sert vurdu kaleci Bachmann son anda ayakları ile topu çıkardı

19.dakikada bu kez topu önünde bulan Arnautovic oldu, bekletmeden şutu üstten auta gitti

DİREKTEN DÖNDÜ! 32.dakikada Immobile sağ çaprazda sert vurdu kalecinin bakış arasında top yan direğe çarpıp çıktı

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

ALABA VURDU AUT! 51.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruşu Alaba kullandı şutu az farkla auta gitti

GOL İPTAL! 65.dakikada Avusturya 1-0 öne geçti. Sağ kanattan gelen topu Alaba indirdi, arka direkte Arnautovic vurdu ve golü attı. Fakat VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi ve gol iptal oldu

PENALTI YOK! 74.dakikada ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından hakem Taylor, VAR incelemesini bekledi. Fakat inceleme sonucu penaltı kararı çıkmadı

82.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Berardi yatarak vurdu ama top kaleye gitmedi

İtalya-Avusturya maçının normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada uzatma devreleri oynanacak. Eleme turu maçlarının normal süresinin berabere bitmesi halinde 30 dakikalık uzatma bölümüne, orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.





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İlk uzatma devresi başladı

GOL! 95.dakikada İtalya, Chiesa ile 1-0 öne geçti. Sağ çaprazda topu alan Federico Chiesa, rakibini geçip sol ayağıyla şutunu çekti ve köşeden golü attı. Federico Chiesa'nın babası Enrico Chiesa'da Euro 96'da İtalya adına Çekya karşısında gol atmıştı





GOL! 105.dakikada İtalya, Pessina ile 2-0 öne geçti. Ceza sahası içinde topu alan Pessina rakibini geçip köşeye vurdu ve golü attı

109.dakikada sağ kanattan Di Lorenzo topu taşıdı rakiplerini geçip çaprazdan vurdu şutu yandan auta gitti

NET POZİSYON! 111.dakikada sol çaprazda topla buluşan Sabitzer net pozisyonda vurdu ama top az farkla dışarı gitti

GOL! 114.dakikada Kalajdzic'in golüyle Avusturya farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda yatarak kafayı vuran Sasa Kalajdzic golü attı

İtalya maçı 2-1 kazandı.





İtalya - Avusturya maçı ilk 11'leri

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne

Avusturya: Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba, Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner, Arnautovic

Son 16 turunun 26-29 Haziran, çeyrek finallerin 2-3 Temmuz, yarı finallerin ise 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanacağı EURO 2020’nin şampiyonu, 11 Temmuz Pazar günü İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda yapılacak finalde belli olacak.

Son 16 turu maç programı:

26 Haziran Cumartesi:

Galler 0-4 Danimarka

İtalya 2-1 Avusturya

27 Haziran Pazar:

Hollanda-Çekya (19.00/Budapeşte)

Belçika-Portekiz (22.00/Sevilla)

28 Haziran Pazartesi:

Hırvatistan-İspanya (19.00/Kopenhag)

Fransa-İsviçre (22.00/Bükreş)

29 Haziran Salı:

İngiltere-Almanya (19.00/Londra)

İsveç-Ukrayna (22.00/Glasgow)

Çeyrek finaller

2 Temmuz Cuma:

1. Çeyrek final: Fransa-İsviçre / Hırvatistan-İspanya (19.00/Saint Petersburg)

2. Çeyrek final: Belçika-Portekiz / İtalya-Avusturya (22.00/Münih)

3 Temmuz Cumartesi:

3. Çeyrek final: Hollanda-Çekya / Galler-Danimarka (19.00/Bakü)

4. Çeyrek final: İsveç-Ukrayna / İngiltere-Almanya (22.00/Roma)

Yarı finaller

Temmuz Salı:

1. Yarı final: 2. Çeyrek finalin galibi - 1. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

7 Temmuz Çarşamba:

2. Yarı final: 4. Çeyrek finalin galibi - 3. Çeyrek finalin galibi (22.00/Londra)

Final

11 Temmuz Pazar:

1. Yarı finalin galibi - 2. Yarı finalin galibi (22.00/Londra)