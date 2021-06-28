ÖZET | Euro 2020 Fransa - İsviçre maç sonucu: 3-3 (4-5 pen)

Kupanın tartışmasız en büyük favorileri arasında gösterilen Fransa, EURO 2020 A Milli Takım 'ın yer aldığı A Grubu'ndan en iyi üçüncüler arasına girerek bir üst tura çıkan İsviçre'ye elendi. Müthiş bir maça sahne olan karşılaşmada ilk golü Seferovic ile İsviçre attı. Devreyi 1-0 önde kapatan İsviçre, 55.dakika bir penaltı kaçırdı. Ardından sahneye Benzema çıktı ve iki dakikada iki golle takımı öne geçirdi. Pogba müthiş bir golle fişi çektiğini düşündü ama İsviçre yine geri döndü. Seferovic ve Gavranovic ile maçı 3-3'e getiren İsviçre, seri penaltılar sonucu 5-4 kazandı ve çeyrek finale çıktı. İsviçre'nin rakibi bir önceki maçı uzatmada 5-3 kazanan İspanya oldu.

Turnuvanın en büyük favorisi Fransa ise kupa dışında kalmış oldu. Maçın en büyük hayal kırıklığı 6 şutta 0 isabet ile oynayan ve son penaltıyı kaçıran Mbappe oldu









Maçtan dakikalar

6.dakikada sol kanattan Mbappe ortaladı arka direkte Akanji son anda çıkardı

GOL! 15.dakikada İsviçre, Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Zuber ortaladı iyi yükselen Haris Seferovic kafayı vurdu ve köşeden golü attı

29.dakikada Rabiot sol kanattan girdi sert vurdu, top yandan auta gitti

İlk yarıyı İsviçre 1-0 önde kapattı

İkinci yarı başladı

PENALTI! 53.dakikada İsviçre penaltı kazandı

LLORIS KURTARDI! 54.dakikada Ricardo Rodrigues'in penaltısını kaleci Hugo Lloris çıkardı

MBAPPE KAÇIRDI! 56.dakikada Mbappe uygun durumda sağ ayağının içiyle vurdu şutu az farkla auta gitti

GOL! 57.dakikada Mbappe ara pasını verdi Benzema topu alıp klas bir vuruşla skoru 1-1 yaptı

BENZEMA ŞOV! GOL! 59.dakikada Fransa, Benzema golüyle 2-1 öne geçti. Mbappe ile verkaç yapan Griezmann şutunu çekti kaleciden seken topa Benzema kafayla vurdu ve golü attı

73.dakikada ceza sahası dışından Coman vurdu şutu kalecide kaldı

GOL! 75.dakika Fransa, Pogba'nın golüyle 3-1 öne geçti. Ceza sahası dışından klas vuran Paul Pogba, turnuvanın en güzel gollerinden birini attı





GOL! 82.dakikada İsviçre, Seferovic ile farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelen ortaya iyi yükselen Seferovic kafayla golü attı





İlgili Haberler Beşiktaş'ın transfer listesindeki Seferovic yıldızlaştı





83.dakikada Rabiot ceza sahası dışından vurdu şutu üstten auta gitti

GOL İPTAL! 85.dakikada ceza sahasından çekilen şutu kontrol eden Gavranovic daha sonra kayarak köşeye vurdu şutu filelere gitti ancak yardımcı hakem pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

GOL! 90.dakikada İsviçre Gavranovic ile skoru 3-3 yaptı. Ceza sahası dışında topu alan Gavranovic rakibini geçip vurdu köşeden golü attı





İNANILMAZ MAÇ! DİREKTEN DÖNDÜ! 90+3.dakikada Coman voleyi vurdu şutu üst direkten döndü

Maçın normal süresi 3-3 bitti

Uzatma dakikaları başladı

100.dakikada sol kanattan gelen ortaya Sissoko bekletmeden vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

103.dakikada ceza sahası dışından Mehmedi vurdu top auta gitti

MBAPPE KAÇIRDI! 110.dakikada Mbappe sol çaprazdan geldi uygun durumda iyi vuramadı ve topu dışarı attı

GIROUD KAÇIRDI! 114.dakikada yerden gelen topu uygun durumda önünde bulan Giroud plase vurdu, şutu arkadaşından sekip dışarı gitti

SOMMER KURTARDI! 119.dakikada ceza sahasına gelen topa Giroud kafayı vurdu kaleci Sommer uzandı ve şutunu çıkardı

Uzatmalarda 3-3 bitti!

Dev mücadele seri penaltı vuruşlarına gitti





İsviçre'de ilk penaltıyı Gavranovic kullandı ve gol! 3-4

Fransa'da ilk penaltıyı Pogba kullandı ve gol! 4-4

İsviçre'de 2.penaltıyı Schar kullandı ve gol! 4-5

Fransa'da 2.penaltıyı Giroud kullandı ve gol! 5-5

İsviçre'de 3.penaltıyı Akanji kullandı ve gol! 5-6

Fransa'da 3.penaltıyı Marcus Thuram kullandı ve gol! 6-6

İsviçre'de 4.penaltıyı Vargas kullandı ve gol! 6-7

Fransa'da 4.penaltıyı Kimpembe kullandı ve gol! 7-7

İsviçre'de 5.penaltıyı Mehmedi kullandı ve gol! 7-8

Fransa'da 5.penaltıyı Mbappe kullandı ve kaçırdı! 7-8

Normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta seri penaltı vuruşları sonucu 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre çeyrek finale çıktı

















Fransa-İsviçre ilk 11'leri...

Fransa: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Kante, Pogba, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappe

İsviçre: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic



