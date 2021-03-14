ÖZET | Erzurumspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 30. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Trabzonspor bu sonucun ardından son iki haftada 4. puan kaybını yaşadı. Erzurumspor'un galibiyet özlemi ise 5 maça çıktı.

Trabzonspor gelecek hafta Süper Lig'de 3'te 3 yapan Ankaragücü ile sahasında karşılaşacak.

Erzurumspor ise Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52 yaparken Erzurumspor'da 27 puana yükseldi.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

TEHLİKELİ ATAK / 16. dakikada Yunus Mallı ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Bordo-Mavili takım gole çok yaklaşırken top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada Cenk Ahmet içeri çevirdi savunma topu kornere çeldi. Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

Erzurumspor maçının ilk yarısında Trabzonspor'da Nwakaeme ilk yarının etkisiz isimlerinden biri oldu.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

72 dakika geride kaldı... bu dakikaya kadar Erzurumuspor'un 2 isabetli şutu var. Trabzonspor'un ise henüz yok.

72. dakikada Erzurumspor gole yaklaştı. Adolphe Teikeu'nun kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

73. dakikada Flavio şansını denedi ancak şut kalecide kaldı. Trabzonspor'un ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçti.

TEHLİKELİ ATAK 77. dakikada Erzurumspor %100 gol pozisyonundan yararlanamadı. Buğra sağ taraftan gelen ortada dokundu ancak Hüseyin Türkmen kornere çeldi.

TEHLİKELİ ATAK 80. dakika bu kez Trabzonspor net pozisyondan yararlanamadı. Djaniy Ekuban'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topu dışarı gönderdi.

86. dakikada Bakasetas ceza sahası dışından şansını denedi. Top dışarı gitti.

88. dakikada Aatif Chahechouhe Darri'nin pasında ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ancak sonuç gelmedi.

90 dakika sonunda gol sesi çıkmadı. Mücadele 0-0 bitti.

Erzurumspor - Trabzonspor maçı 11'leri

Erzurumspor: Erzurumspor: Szumski, Leo, Teikeu, Bergdich, Butko, Boumal, Osman, Cenk Ahmet, Aatif, Emrah, El Kabir

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Edgar IE, Hosseini, Marlon, A. Parmak, Yunus Mallı, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Yedekler; Erce, Serkan, Atakan, Ahmetcan, Faruk Can, Baker, Flavio, Yusuf Sarı, Safa, Afobe



