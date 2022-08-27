(ÖZET) Erzurumspor - Samsunspor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor FK ile Yılport Samsunspor 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımda Shala 43, Olanare ise 90+6’ncı dakikalarda gördükleri ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Konuk ekip, 90+9’uncu dakikada Hasan Kılıç’la bir penaltıdan faydalanamadı.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE SALDIRDI

İlk yarının bitimiyle Erzurumspor ve Samsunspor taraftarları birbirine saldırdı. Polisler, araya girerek kavganın büyümesini önledi. Bu arada sahaya giren Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, hakem üçlüsüne tepki gösterdi. Dal, hakemlere, “Yapmayın, etmeyin. Bir şehrin kaderiyle bu kadar oynanmaz” dedi. İkinci yarı için sahaya çıkan hakemlere kararlarıyla ilgili tepki gösteren Erzurumspor FK’nın teknik direktörü Muzaffer Bilazer, tribüne gönderildi.

Maçtan dakikalar:

13’üncü dakikada Süleyman Koç, kullandığı faul atışında topu ağlara gönderdi: 1-0.

21’inci dakikada Boldrin’in ortasında Laura yükselerek kafa vurdu, kaleci Göktuğ köşeye giden topu yumrukladı. Topu önünde bulan Yusuf’un şutu kaleye paralel auta gitti.

24’üncü dakikada Eren Tozlu, Estrela paslaşmasında ceza alanına giren Shala, sağ çizgiye yakın noktadan sert vurdu; kaleci Szumski, son anda topu yumruklayarak kornere çeldi.

25’inci dakikada Shala’nın korner atışında topa yükselen Batuhan’ın kale direğinin köşesine giden kafa şutunda Szumski, topu yine kornere gönderdi.

41’inci dakikada Osman Çelik, sol kanatta Fofana’ya pas çıkardı. Aut çizgisine inen Fofana ceza alanına ortaladı; Laura, topu sert ve düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

43’üncü dakikada oyunun 28’inci dakikasında ilk sarı kartını gören Shala, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5’inci dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Celil, sol kanattaki Mücahit’e pas çıkardı. Mücahit’in ceza alanına gönderdiği topu Laura ağlara gönderdi: 1-2.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada Samsunspor ceza alanına giren Eren Tozlu, topa vuracakken defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

52’inci dakikada penaltı atışını kullanan Olanare, topu ağlara gönderdi: 2-2.

57’inci dakikada Celil’in kullandığı korner atışına yükselen Yusuf’un kafa şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

61’inci dakikada Celil’in yaklaşık 20 metreden sert şutunda kaleci Göktuğ, yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.

74’üncü dakikada gelişen Samsun atağında Fofana aut çizgisine inerek ceza sahası içine topu ortaladı. Novikovas’ın ıskaladığı topa Osman Çelik sert vurdu, kaleci Göktuğ tehlikeyi önledi.

90+1’inci dakikada Novikovas’ın ortasında Laura’nın kafasından seken top Tanque’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun kale önünden vuruşunda top auta gitti.

90+5’inci dakikada kendi yarı alanından aldığı topla ilerleyen Laura, Erzurumspor ceza alanına girerek sert vurdu, topu kaleci Göktuğ kornere çeldi.

90+6’ncı dakikada konuk ekibin atağında Olanare’nin elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Olanare gördüğü ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

90+9’uncu dakikada Hasan Kılıç’ın kullandığı penaltı atışını Göktuğ köşeden çıkardı.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Emre Kargın, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ - Mustafa Akbaş, Batuhan, Cengizhan, Orhan Ovacıklı, Shala, Hasek (Dk. 83 Sefa), Estrela, Sülayman Koç (Dk. 64 Rosheuvel) (Dk. 90+4 Furkan), Eren Tozlu, Olanare

YILPORT SAMSUNSPOR: Szumski - Alim, Zeki Yavru, Mücahit, Osman Çelik (Dk. 83 Hasan Kılıç), Yusuf, Celil (Dk. 83 Yusuf Gültekin), Fofana (Dk. 77 Tanque), Boldrin, Harris (Dk. 67 Novikovas), Laura

GOLLER: Dk.14 Süleyman Koç, Dk.52 Olanare (P) (Erzurumspor FK) - Dk.41 ve 45+5 Laura (Yılport Samsunspor)

​KIRMIZI KART: Dk.43 Shala, Dk.90+6 Olanare (Erzurumspor FK)

SARI KARTLAR: Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Göktuğ, Olanare (Erzurumspor FK) - Zeki Yavru, Celil, Laura (Yılport Samsunspor)