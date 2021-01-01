ÖZET | Erzurumspor - Gaziantep FK maç sonucu: 1-1
Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK, deplasmanda Erzurumspor ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. Önce Antep Mirallas ile öne geçti. Maçın uzatma dakikalarında hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı verdi. Erzurumspor'da Emrah Başsan 90+6'da golü kaydetti. Antep, son dakikada yediği gol sonrasında maç fazlasıyla liderliği kaçırdı.
Süper Lig'in 16. haftasında Mesut Bakkal ile çıktı ilk maçta Malatya'yı deplasmanda 3-1 yenen Erzurumspor sahasında ligin flaş takımı Gaziantep FK'yı konuk etti. Maçın ilk yarısında ev sahibi Erzurumspor daha etkili bir oyun sergiledi. Tehlikeli ataklar gerçekleştiren Erzurum, direğe takıldı.
ERZURUM DİREĞİ GEÇEMEDİ
Maçın 18. dakikasında Erzurumspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Emrah Başsan ceza sahası ön direğine doğru korneri kullandı. Oraya doğru koşu yapan Adolphe Teikeu kafa vuruşu yaptı. Top arka direğe çarparak geri döndü.
İlk yarıda gol sesi çıkmadı takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.
İkinci yarıda Gaziantep FK özellikle yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrasında oyunu dengeledi.
KENAN ÖZER AL DA AT DEDİ
GOL | 69. dakikada Erzurumspor savunmasının yaptığı hata sonrasında Kenan Özer sağ kanattan topu aldı, ceza sahasına girip rakibini geçerek sıfıra indi. Müsait pozisyondaki takım arkadaşı Mirallas'a pasını gönderdi. Yıldız futbolcuya sadece dokunmak kaldı ve Gaziantep FK deplasmanda 1-0 öne geçti.
ERZURUM BU KEZ OFSAYTA TAKILDI
Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Erzurumspor'da Ricardo Gomes savunma arkasına sarktı ve kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Gomes, şutunu attı top ağlarla buluştu ancak hakem ofsayt kararı nedeniyle golü iptal etti.
UZATMALARDA GELEN GOL
Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Gaziantep ceza alanında yaşanan bir pozisyon sonrasında VAR'dan uyarı geldi. Hakem Tugay Kaan Numaoğlu pozisyonu incelemek için monitöre gitti. Ancak o arada Erzurumsporlu futbolcular ile Gaziantepli futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Hakem VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi. 90+6'da topun başına gelen Emrah Başsan şutunu gole çevirdi ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.
Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantep FK, son dakikada yediği golle 3 puanı kaçırdı.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
BB. ERZURUMSPOR: Farnolle- Donald (Dk. 77 Ömer Şişmanoğlu), Leo, Teikeu, Cenk Ahmet (Dk. 83 Murat Uçar), Osman Çelik (Dk. 77 Petrus), Obertan, Kaan Kanak (Dk. 83 Mücahit Albayrak), Emrah, Novikovas (Dk. 79 Rashad Muhammed), Ricardo Gomez
GAZİANTEP FK: Günay- El Hadji, Tosca, Murat Demir (Dk. 56 Kenan), Güray Vural (Dk. 88 Zvonimir), Miroslaw, Oğuz, Mirallas Castillo (Dkb 79 Furkan), Vetrih (Dk. 56 Jefferson), Kana Biyik, Dicko (Dk. 56 Andre)
SARI KART: Emrah, Ricardo Gomez, Leo, Oltan Karakullukçu (Yedek kulübesi) (BB. Erzurumspor) - Mirallas Castillo, Muhammet Demir, El Hadji (Gaziantep FK)
GOL: Dk. 90+4 Emrah (p) (BB. Erzurumspor) - Dk. 69 Mirallas Castillo (Gaziantep FK)