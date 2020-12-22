ÖZET | Erzurumspor - Denizlispor maç sonucu: 1-2

Süper Lig'in 14. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Denizlispor'u konuk etti. Denizlispor, karşılaşmadan yıldızı Rodallega'nın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Denizli'de Rodallega'nın 36. ve 55. dakikalarda attığı gollere Erzurum'da Emrah Başsan 69. dakikada karşılık verdi.

Denizlispor, Yalçın Koşukavak yönetiminde 2'de 2 yaparken Erzurumspor'un ligdeki mağlubiyet serisi 5, galibiyet hasreti de 11 maça çıktı. Denizlispor, puanını 12'ye yükseltirken Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Sissoko’nun ceza sahasına derinleme pasında Gomes topa hamle yaptı ancak dokunamayınca top kaleci Cenk’in kontrolünde auta çıktı.

9. dakikada Denizlispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Sagal’ın sert şunda defansa çarpan topu kaleci Kayacan güçlükle kornere çeldi.

12. dakikada gelişen Denizlispor atağında Lopes ceza sahasından sert vurdu, top farklı şekilde auta çıktı.

19. dakikada BB Erzurumspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Osman’ın ortasında arka direkte topa gelişine vuran Sissoko topu farklı şekilde auta gönderdi.

22. dakikada Denizlispor defasına baskı yapan Sadiku kazandığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu, kaleci Cenk son anda topu kornere çeldi.

25. dakikada Denizlispor atağında Sagal’ın pasıyla topla buluşan Bakalorz uzaktan sert vurdu, top üstten auta çıktı.

GOL | 36. dakikada Denizlispor'da Rodallega, ceza sahası ön çizgisinde topla buluşurken çok şık bir çalımla Osman'dan kurtuldu ve sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

42. dakikada Rodallega’nın pasıyla topla buluşan Sagal’ın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

45. dakikada Denizlispor atağında ceza sahası önünde topla buluşan Bakalorz sert vurdu kaleci Kayacan topu son anda kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

49. dakikada Novikovas’ın sol kanattan yaptığı ortada top Gomes’e gelmeden defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

52. dakikada Sissoko’nun sağ kanattan yaptığı ortada Gomes yükseldi kafayı vurdu top kaleci Hüseyin’de kaldı.

GOL | 55. dakikada Sissoko'nun kritik noktadaki top kaybı sonrası Sagal'ın ortasında Rodallega, düzgün bir kontrol sonrası vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

59. dakikada Denizlispor’in Recep ile kullandığı korner atışında ceza sahasında topla buluşan Bakalorz’un şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

65. dakikada Emrah’ın ortasında Osman topla buluştu, sert vurdu kaleci Hüseyin topu kornere çeldi.

66. dakikada BB Erzurumspor’da korner atışından defanstan gelen Hasan kafayı vurdu top direkten geri döndü.

GOL | 69. dakikada Denizlispor atağını ceza sahası ön çizgisinde kesen Erzurumspor, atağa kalkarken Denizlispor ceza sahası sağ çaprazdan içeri giren Emrah Başsan'ın uzak köşeye sol ayağıyla yaptığı şık vuruş, farkı 1'e indirdi: 1-2.

72. dakikada Erzurumspor, beraberliğe çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Ricardo Gomes, topu çok şık bir şekilde önüne alarak altı pas çizgisinin üzerinden vuruşunu yaparken kaleci Hüseyin Altıntaş, çok kritik bir kurtarışa imza attı.

85. dakikada Denizlispor kendi sahasından hızlı çıktı, Rodallega ceza sahası içerisine girdi vurdu top az farkla auta çıktı.

87. dakikada BB Erzurumspor atağında Novikovas ceza sahasına girmeden sert vurdu top kale direğinden geri döndü.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Denizlispor, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

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STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Mehmet Kısal

BB ERZURUMSPOR: Kayacan- Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Osman Çelik, Donald (Dk. 78 Cenk Ahmet), Kaan Kanak, Obertan (Dk. Gökhan Kardeş), İbrahim Akdağ, Sissoko (Dk. 62 Emrah), Sadiku (Dk 46 Novikovas), Gomes (Dk. 82 Oltan Karakullukçu)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk Gönen (Dk. 42 Hüseyin Altıntaş)- Lopes, Bakalorz, Rodallega, Sacko (Dk 46. Mesanovic), İsmail Aissaati, Recep Niyaz (Dk.77 Muhamed Özkal), Zakarya, Mustafa Yumlu, Sagal (Dk. 81 Özer Özdemir), Leismann

GOLLER: Dk. 69 Emrah (BB Erzurumspor) - Dk 36 ve 55 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Donald, Gökhan Kardeş, Kaan Kanak, Osman Çelik (BB Erzurumspor) - Sacko, Mesanovic (Yukatel Denizlispor)