(ÖZET) Erzurumspor-Boluspor maç sonucu: 3-2

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Erzurumspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 14. dakikada Arvydas Novikovas, 27. dakikada Eren Tozlu ve 89. dakikada Martin Hasek’in golleriyle 3-2 mağlup etti. Konuk takımın golleri 67. ve 90+4. dakikalarda Dejvi Bregu’dan geldi. Ligde 3 maçtır mağlubiyet görmeyen Dadaşlar, bu maçla birlikte seriyi 4’e çıkardı ve puanını 25’e yükselterek 4. sıraya yerleşti. Son iki maçtır sahadan bir puanla ayrılan Boluspor ise aldığı mağlubiyet sonrası 13 puanda kaldı ve ligin 13. sırasında yer aldı.

Hedef devrede zirve

Zirveyle arasındaki puan farkını 2’ye indiren ev sahibi rakiplerinin kayıp yaşamasını bekleyecek. Dadaşlar devreye kadar liderliği ele geçirmenin planları içerisinde. Boluspor’da inişli çıkışlı grafik zorlu deplasmanda da sürdü.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Hüseyin Aylak, Mert Bulut

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek, Gökhan Alsan (Dk. 90 1 Özgür Sert), Novikovas (Dk. 71 Süleyman Koç), Eren Tozlu, Malle (Dk. 90 1 Shala), Olanare (Dk. 74 Emircan Altıntaş)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Emin Bayram (Dk. 46 Fethi Özer), Abdurrahim Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 84 Diyar Kaba), Roshi (Dk. 78 Arda Köksal), Diarrasouba (Dk. 46 Bertu Özyürek), Bregu, Berk YıIdız

Goller: Dk. 14 Novikovas, Dk. 27 Eren Tozlu, Dk. 89 Hasek, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 67 ve Dk. 90+2 (penaltı) Bregu, (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Emin Bayram, Dk. 68 Abdurrahman Canlı, Dk. 90 Berk Yıldız, Dk. 90 5 Ali Keten (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Olanare, Dk. 90+4 Shala (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)