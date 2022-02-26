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(ÖZET) Empoli - Juventus maç sonucu: 2-3

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus deplasmanda Empoli ile karşılaştı. Yeni transfer Dusan Vlahovic'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Juventus sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

26 Şubat 2022, Cumartesi 23:38 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Empoli - Juventus maç sonucu: 2-3

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus deplasmanda Empoli ile karşılaştı. Yeni transfer Dusan Vlahovic'in 2 golle yıldızlaştığı maçta Juventus sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. 

Mücadelede Juventus 32. dakikada Moise Kean'in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Empoli 39. dakikada Zurkowski ile skoru dengeye getirdi. 45+2. dakikada Dusan Vlahovic, Juventus'u tekrardan öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı Juventus'un 2-1'lik üstünlüğü ile geçilirken, Vlahovic 66. dakikada yeniden sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Empoli 76. dakikada La Mantia'nın golüyle farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Serie A'da 13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Juventus, puanını 50'ye yükseltti. 10 maçtır galibiyete hasret kalan Empoli ise 31 puanda kaldı.

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