2022 Dünya Kupası A Grubu'nda kritik maçta Ekvador ile Senegal karşı karşıya geldiler. Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başaran takım oldu.

Senegal'in gollerini; 44. dakikada penaltıdan Ismaila Sarr ve 70. dakikada kaptan Kalidou Koulibaly atarken Ekvador'un golü 67. dakikada Moises Caicedo kaydetti.

Senegal, puanını 6 yaparak Hollanda'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna kalmayı başardı. Ekvador ise 4 puanda kalarak Dünya Kupası'na veda etti.





Maçtan dakikalar

Senegal'den büyük şans!

3. dakikada Senegal'de sol kanattan Pape Gueye'nin içeri çevirdiği top sonrası Idrissa Gana Gueye, ceza alanı içinde uygun pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalırken yaptığı vuruş auta gitti.

Senegal'den bir net pozisyon daha

8. dakikada Youssouf Sabaly'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Boulaye Dia'nın vuruşu auta gitti.

10. dakikada Enner Valencia'nın kullandığı serbest vuruş, savunmadan sekerek sağ kanada açıldı. Sonrasında ceza sahası dışından Valencia, bir kez daha şansını denedi ama bu kez de savunmaya çarpan top Edouard Mendy'de kaldı.

11. dakikada Iliman Ndiaye'nin sağ kanattan etkili ortasında arka direkteki Angelo Preciado, topu kornere yolladı.

24. dakikada Senegal, sağ kanattan Ismaila Sarr ile etkili gelirken 24 yaşındaki oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşu savunmaya da temas ederek kornere gitti.

29. dakikada Senegal'de Ismaila Sarr'ın sağ kanattan yaptığı ortada Iliman Ndiaye'nin dokunuşu etkisiz oldu ve top, kaleci Hernan Galindez'de kaldı.

37. dakikada Senegal'in sağ kanattan Ismail Jakobs ile kullandığı serbest vuruşta Pathe Ciss'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

PENALTI | 42. dakikada Senegal'de Abdou Diallo'nun kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta savunmanın müdahale edemediği top sonucunda ceza sahası içine giren Ismaile Sarr, Piero Hincapie'nin müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Clement Turpin, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 44. dakikada penaltı vuruşunda hata yapmayan Ismaila Sarr, Senegal'i öne geçirmeyi başardı: 0-1.

45+2. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Iliman Ndiaye'nin kontrol sonrası yaptığı vuruş savunmadan sekerek kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Senegal'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Jose Cifuentes'in ceza sahası dışından şutu kaleci Edouard Mendy'de kaldı.

57. dakikada Ekvador'da sol kanattan Pervis Estupinan'ın yaptığı ortaya Michael Estrada'nın kafa vuruşu auta gitti.

Ekvador beraberliği buldu!

GOL | 67. dakikada Ekvador'un sol kanattan kullandığı kornerde ön direkteki Felix Torres, kafayla topu indirirken Moises Caicedo, altı pasta yaptığı vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Senegal'den cevap gecikmedi!

GOL | 70. dakikada Senegal'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Enner Valencia'nın müdahale ettiği top Kalidou Koulibaly'ye doğru gitti ve Koulibaly, yeniden takımını öne geçirdi: 1-2.

76. dakikada Angelo Preciado'nun sağ kanattan kafayla indirdiği topta penaltı noktası üzerindeki Gonzalo Plata'nın kontrolü sonrasında yaptığı vuruş, Edouard Mendy'de kaldı.

82. dakikada Pervis Estupinan'dan kurtulan Boulaye Dia'nın sağ çaprazdan sert vuruşu, az farkla dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Senegal, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başardı.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Ciss, Gueye, Ndiaye, Gueye, Sarr, Dia