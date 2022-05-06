(ÖZET) Eintracht Frankfurt-West Ham United maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde final eşleşmesi belli oldu. Leipzig'i 1-0'ın rövanşında 3-1'le geçen Rangers, finalde Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'la kapışacak.

Grup aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe 'nin yanı sıra Olympiakos ve Antwerp'in de yer aldığı D Grubu'nu lider bitiren Almanlar, ardından Real Betis'i elemiş ve çeyrek finalde bir diğer temsilcimiz Galatasaray 'ı saf dışı bırakan Barcelona'yı sürpriz bir şekilde geçmeyi başarmıştı.

West Ham United'la yarı finalde eşleşen ve İngiltere'deki ilk maçı 2-1 kazanan Frankfurt sahasında oynadığı karşılaşmada da Ada ekibini devirdi. 19'da Aaron Cresswell'in kırmızı kart görmesiyle West Ham 10 kişi kalırken, Frankfurt 26'da Santos Borre ile 1-0'lık üstünlüğü aldı.

Bu dakikadan sonra karşılıklı fırsatlar yakalansa da mücadeleden başka gol sesi çıkmayınca Alman temsilcisi final biletini aldı ve İskoç devi Rangers'ın rakibi oldu.

Zorlu mücadele 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentinde oynanacak ve Kupa 2'nin şampiyonu belirlenecek.







