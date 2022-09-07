(ÖZET) Eintracht Frankfurt - Sporting maç sonucu: 0-3

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bugün oynanan karşılaşmalar ile devam etti. D Grubunun 1. hafta karşılaşmasında geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa uzanan Eintracht Frankfurt sahasında Portekiz temsilcisi Sporting'i konuk etti. Sporting deplasmanda rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 65. dakikada Sporting'den Edwards gol ğerdesini açan isim oldu. 67. dakikada Portekiz ekibi Trincao ile farkı 2'ye yükseltti. 82. dakikada sahne alan Nuno Santos ise maçın skorunu belirledi.

Grubun diğer maçında Tottenham sahasında Marsilya ile karşı karşıya gelecek.



