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(ÖZET) Dinamo Zagreb-Salzburg maç sonucu: 1-1

Devler Ligi'nde E Grubu'nda Dinamo Zagreb sahasında Salzburg'la karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Robert Ljubicic ve Nicolas Seiwald'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

12 Ekim 2022, Çarşamba 00:42 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Dinamo Zagreb-Salzburg maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçının oynandığı E Grubu'nda Milan-Chelsea kapışmasıyla birlikte Dinamo Zagreb-Salzburg karşılaşması da başladı. Zorlu mücadeleden kazanan çıkmadı.

Salzburg, Hırvatistan deplasmanında henüz 12. dakikada öne geçti. Nicolas Seiwald ağları sarstı, Avusturya temsilcisi skoru 1-0 yaptı. 40'da Robert Ljubicic sahneye çıktı, Zagreb'e eşitliği getirdi, soyunma odasına takımlar beraberlikle gitti.

İkinci devre karşıklıklı ataklarla geçti fakat iki takım da yakaladığı fırsatlardan gol çıkaramayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Chelsea'nin de Milan'ı 2-0 yıktığı maçın ardından E Grubu'nda zirveye 7 puanla Chelsea yükseldi, Salzburg 6 puanla ikinci sırada kaldı. Milan ile Zagreb ise 4'er puanla iddiasını sürdürmenin peşinde.

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