(ÖZET) Dinamo Zagreb-Milan maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi'nde Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb İtalyan devi Milan'ı konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını Milan, Matteo Gabbia'nın 39. dakikada attığı gol ile 1-0 önde kapadı. İkinci yarıya da etkili başlayan Milan, 50. dakikada Rafael Leao ile farkı ikiye çıkardı: 0-2

59. dakikada Milan penaltı kazandı. Topun başına geçen fransız golcü Olivier Giroud skoru 3-0'a getirdi. 69. dakikada golü kendi kalesine atan Robert Ljubicic maçın da skorunu belirlemiş oldu: 0-4

Bu skorun ardından Milan puanunu 7'ye yükseltirek ikinci sıraya yükselirken Dinamo Zahreb 4 puanda kaldı. Önümüzdeki Şampiyonlar Ligi haftasında D. Zagreb Chelsea'ye konuk olacak. Milan ise Salzburg'u konuk edecek.