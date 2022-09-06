(ÖZET) Dinamo Zagreb - Chelsea maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverler tarafından heyecanla beklenen 2022-23 sezonu resmen başladı.

E Grubu ilk maçında Thomas Tuchel yönetimindeki İngiliz devi Chelsea'yi sahasında konuk eden Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı elde etmeyi başardı.

Sezonun ilk golü Orsic'ten

Maçta gol perdesini 13. dakikada Dinamo Zagreb, Mislav Orsic ile açtı. 29 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Devler Ligi'nde sezonun ilk golünü de ağlara göndermiş oldu.

İlk yarı Hırvatistan temsilcisinin 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, 2. yarıda da skoru değiştirmeyi başaramayan Chelsea, sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında Salzburg, sahasında Milan'ı konuk edecek.



