(ÖZET) Dinamo Kiev-Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi arenasında çıktı. Sarı-Lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu ilk karşılaşmasında Mircea Lucescu’lu Dinamo Kiev’le kozlarını paylaştı. Nefesleri kesen kritik maçın 90 dakikasında gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı.

Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk yarısında çoğunlukla topun hakimiyeti Fenerbahçe'ydi. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 2. yarısında daha dengeli bir oyun geçerken karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Turu geçen taraf İstanbul'da oynanacak olan rövanş maçında belli olacak.





Maçtan dakikalar

2'| Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel'in ortası, Joshua King'in uzağında kaldı.

6'| Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Diego Rossi ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten auta gitti.

14'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sol kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığı ortaya Enner Valencia yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bushchan çizgi üzerinde son anda çelmeyi başardı.

15'| Ceza alanı önünde topla buluşan İsmail Yüksek'in yerden sert vuruşu yandan auta çıktı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

20'| Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında Valencia şutunu çekmek isterken savunma araya girdi. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi hakem devam kararı verdi.

28'| Dinamo Kiev etkili geldi. Kedziora'nın sağ kanattan yaptığı ortasında Verbic'in şutu yandan auta gitti.

33'| Ferdi Kadıoğlu, topla birlikte ceza sahasına yöneldi. Sol çaprazdan sert bir şut çıkaran Ferdi'nin şutunu yine kaleci kurtardı.

37'| Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Rossi'nin yerden ortasında İrfan Can Kahveci kale önünde şutunu çekti. Joshua King'den seken top kaleci Buschan'da kaldı.

45+2'| Enner Valencia'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Bushchan, topu elinden kaçırdı. Dinamo Kiev savunması Fenerbahçeli futbolculardan önce son anda topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

48'| Sol kanattan çizgiye inden Diego Rossi, çalımla rakibini geçti ve sol çaprazdan şutunu gönderdi, top taca gitti.

52'| Dinamo Kiev tehlikeli geldi. Viktor Tsygankov'un ortasında Popov müsait durumda kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

60'| Sağ kanattan topu götürmek isteyen İrfan Can Kahveci, Valencia'ya bir ara pas denedi. Dinamo Kiev savunması araya girdi ve pozisyona izin vermedi.

67'| Bruma'nın pasında topla ceza alanı içinde buluşan Diego Rossi'nin şutu yandan auta gitti.

71'| Dinamo Kiev etkili geldi. Artem Besedin'in ceza alanı dışından plasesinde top direğin yanından auta çıktı.

79'| Sol kanatta topla buluşan Lincoln, ceza sahası içerisindeki Bruma'ya pasını aktardı. Portekizli futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci gole izin vermedi.

85'| Altay Bayındır, Tisserand'ın geri pasında topu istediği gibi kontrol edemedi, Fenerbahçe kalesi bir anlık tehlike yaşadı.

MAÇ SONUCU | Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık beaberlik ile sahadan ayrıldı.

Dinamo Kiev-Fenerbahçe 11'ler:

Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia

Rövanş ne zaman?

Çift maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turda rövanş 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Maçtan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle karşılaşma Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı'nda oynandı. TSİ 21.00’de başlayan maçta İsveç Futbol Federasyonu’ndan Glenn Nyberg düdük çaldı. Nyberg’in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist üstlendi.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz sezondan 8 oyuncunun yanı sıra takıma yeni katılan Willian Arao ile Joshua King’e ilk 11’de forma verdi. Portekizli teknik adam geçtiğimiz sezonu Bursaspor ’da geçiren ve kamp döneminde etkili bir şekilde performans gösteren İsmail Yüksek’i de Dinamo Kiev karşısında 11’de sahaya sürdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye; “Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, Rossi, Valencia, King” 11’i ile çıktı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise şu 11’le sahaya çıktı: “Bushchan- Kedziora, Zabarny, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sidorçuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Basedin.”

3 YENİ İSİM YEDEK SOYUNDU

Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçta 3 yeni transfer yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor yedekler arasında yer aldı.

ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU STATTA İZLEDİ

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mücadeleyi statta takip etti. Ali Koç’a, Selahattin Baki, Can Gebetaş, Fethi Pekin, Bekir İldem, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç eşlik etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Polonya’da da yalnız bırakmadı. Miejski Stadı'nda oynanan maçta hem Polonya’dan hem de çevre ülkelerden gelen taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Öte yandan tribünlerde Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra diğer Türk takımlarının formalarını giyen seyircilerin de olduğu görüldü.

UKRAYNA ULUSAL MARŞI OKUNDU

Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma öncesinde UEFA’dan alınan özel izinle statta Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Marşın ardından statta yer alan bütün taraftarlar alkışladı.