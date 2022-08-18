ÖZET Dinamo Kiev -Benfica maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında Dinamo Kiev, Polonya'da oynanan maçta Benfica'yı konuk etti.

Fenerbahçe 'yi elemişti

Ukrayna ekibi 2.Eleme Turu'nda Fenerbahçe'yi 0-0 ve 2-1'lik skorlarla elemiş ve 3.Eleme Turu'nda Sturm Graz'ın rakibi olmuştu. Dinamo Kiev, Avusturya ekibini de 1-0 ve 2-1'lik skorlarla alt ederek Play-Off oynamaya hak kazanmıştı.

İkisi de grupların gediklisi

Dinamo Kiev, Ukrayna'da halen devem eden savaş durumundan dolayı Polonya'da oynanan maçta Benfica'yı konuk etti.

Mücadeleye etkili başlayan Benfica, 9. dakikada sol kanattan Grimaldo ile geliştirdiği atak sonucunda Joao Mario'nun ceza sahası dışına doğru çıkardığı pasta gelişine sert vuran Gilberto'nun golüyle 1-0 öne geçti. Brezilyalı sol bek geçtiğimiz sene oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Dinamo kiev ağlarına bir gol göndermişti.

Ramos işi bitirdi

37. dakikada ise Ajax ile 2 sezon önce harikalar yaratan David Neres'in asistine Goncalo Ramos skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Benfica büyük bir avantaj ile ülkesine döndü. İkili arasındaki rövanş maçı 23 Ağustos Salı günü Portekiz'de oynanacak