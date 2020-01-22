(ÖZET) Denizlispor - Trabzonspor maç sonucu: 2-0 Penaltılarla (2-4)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Denizlispor rövanşta rakibini 2-0 mağlup edince karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışları sonunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan bordo-mavili ekip adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.
Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli’deki maç öncesi avantaj sağlayan Trabzonspor, bu skoru rövanş maçında koruyamadı.
120 dakika 2-0 Denizlispor üstünlüğüyle biterken maç penaltılara kaldı.
Penaltı atışlarında Bordo Mavililer rakibine 4-2'lik üstünlük sağladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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Maçtan Dakikalar
13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
51. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth, Muhammet Özkal’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Sörloth'un vuruşunda kaleci Tolgahan gole izin vermedi.
70. dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın yerden şutunu kaleci Hüseyin kurtarmayı başardı.
90+7. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunu kaleci Erce parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90+8. dakikada Sedat’ın kullandığı köşe atışında topa yükselen Estupinan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, ardından savunma topu uzaklaştırdı.
93. dakikada Nwakaeme, ceza sahasına girmek üzereyken Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem kendisini attığı gerekçesiyle Nwakaeme’ye sarı kart gösterdi. Nwakaeme karta itiraz edince maçın hakemi ikinci sarıdan kırmızı kartla Trabzonsporlu oyuncuyu dışarı gönderdi.
118. dakikada Alihan Alkan’ın ortasında penaltı noktasında yükselen Estupinan’ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Erce son anda parmaklarının ucu ile çeldi.