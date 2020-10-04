(ÖZET) Denizlispor-Konyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig´de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor´a yenilip Trabzonspor ´la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor evinde, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 5'e, Denizlispor da 2'ye yükseltti. Ev sahibi ekip ligde henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ömer Ali Şahiner’in ara pasında Shengelia, ceza sahasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kaldı. Shengelia’nın vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

19. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Ömer Ali Şahiner’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Kravets’in kafa vuruşunda, top auta gitti.

45+1. dakikada Skubic’in ceza sahası içinden şutunda kaleci Pantilimon, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

59. dakikada Lopes’in ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

65. dakikada Lopes’in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal’ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.

86. dakikada Cikalleshi’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı.

89. dakikada Skubic’in şağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa’nın kafa vuruşunu Pantilimon kornere çeldi.

90+ dakikada Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali’nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırdı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın 11'leri

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Subotic, Liesmann, Recep Niyaz, Bakalorz, Aissati, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Levan, Milosevic, Ömer Ali, Kravets

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa xx, Subotic xxx, Leismann x (Zakarya dk. 73 x), Bakalorz xx (Murawski dk. 73 x), Aissati xx, Sagal x, Recep xx, Mesanovic xx, Rodallega xx

Yedekler, Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Konyaspor: İbrahim xx, Guilherme xx, Abdülkerim xx, Uğur x, Skubic xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic x (Cikalleshi dk. 60 x), Ömer Ali xx, Shengalia xx (Miya dk. 60 x), Kravets xx (Musa dk. 70 x)

Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)