ÖZET Denizlispor-Karagümrük maç sonucu: 1-2

Dışarıdan baktığınız zaman, kısa bir süre Denizlispor ’u izlerseniz, bu takımın sağlam olduğunu düşünüyor ve bu puan kayıplarını nasıl yaşadığını soruyorsunuz. Ancak gerçek çok farklı. Bu takımın uzun vadeli yani 90 dakikaya yayacağı bir oyun planı yok. Karagümrük karşısında da bunu gösterdiler. İlk 15 dakikada; basan, pozisyonlara giren, savunmada ise derli topluymuş gibi gözüken bir takım... Neticeye geldiğimizde sahada oynadığı futboldan keyif almayı bırakın, ne oynadığını bilmeyen bir takım gördük ilk 45’te... Karagümrük ise geçmiş haftalara göre daha mütevazi bir oyun ile rakibini sabırla beklemeyi tercih etti ve karşılığını aldı. 44’te Koray’ın ortasında İtalyan golcü Borini, klas bir tek vuruş ile takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Denizli’nin işi çok zor

İkinci devrede ise Horozlar’ın 45-60. dakika arasında kurduğu baskı gerçekten Karagümrük’ü çok zorladı. Kırmızı-Siyahlılar, bu baskıyı kırdıktan sonra rakibine şans tanımadı. Maçın kalan bölümünde Denizli’yi yine bekleyen Karagümrük, 78’de Ndao ile fişi çekti: 2-0. 87’de Diskerud’un tek golü Denizli’ye yetmedi: 1-2. Doğaçlama futbolunu sürdüren Denizli’nin, oynadığı oyun ile ligin dibinden kurtulması şimdilik imkansıza yakın gibi gözüküyor.

Mertcan Polat