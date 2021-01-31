ÖZET | Denizlispor - Göztepe maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor , Ünal Karaman ile üst sıralara yükselmeyi isteyen Göztepe 'yi ağırladı. İki Ege ekibinin karşılaşmasında kazanan 2-1'lik skorla Denizlispor oldu. Yeşil-Siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri Recep Niyaz (41') ve Muris Mesanovic (79') attı. Göztepe'nin tek golünde ise Marko Mihojevic'in (69') imzası var. Denizlispor bu galibiyetle puanını 17'ye yükseltirken, Göztepe 25 puanda kaldı. Yeşil-Siyahlılar tam 7 maç sonra 3 puan kazandı.

Denizlispor'un yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ilk maçında 3 puan sevinci yaşarken, Göztepe'de Ünal Karaman 2. maçında da puan alamadı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

7’nci dakikada Mustafa’nın pasında topla buluşan Sagal, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Top üstten auta çıktı.

14’üncü dakikada kaleci İrfan’ın kısa düşen vuruşunda topu önünde bulan Recep yerden vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kurtardı.

34’üncü dakikada Recep’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, dönerek vurdu. Kaleci İrfan topu güçlükle kontrol etti.

35’inci dakikada gelişen Göztepe atağında, Halil sağ kanattan etkili ortaladı. Arka direkte Tripic’in gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

41’inci dakikada Sagal’ın ara pasında ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Recep’in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Maçın ilk yarısı Denizlispor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46’ncı dakikada Sagal’ın kullandığı etkili köşe vuruşunda, Rodallega ceza sahası içinde iyi yükselip kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

56’ncı dakikada ceza yayı gerisinden Zulj’un çektiği sert şutu kaleci Cenk güçlükle kornere çeldi.

69’uncu dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Berkan’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Mihojevic yükselerek kafayı vurdu. Top ağlara gitti: 1-1.

79’uncu dakikada Denizlispor öne geçti. Mustafa Yumlu, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Savunmadan dönen topu önünde bulan Mesanovic’in vuruşu filelerle buluştu: 2-1.

Maç bu skorla sona erdi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Mehmet Cem Satman (xx), Candaş Elbil (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxx) - Lopes (xx), Mustafa (xxx), Leismann (xx), Sakıb (xx) (Dk. 75 Hasan x), Mesanovic (xxx) (Dk. 88 Sacko x), Kubilay (xx) (Dk. 75 Ahmed x), Murawski (xx), Sagal (xx) (Dk. 66 Bakalorz x), Recep (xxx) (Dk. 88 Diskerud x), Rodallega (xx)

GÖZTEPE: İrfan (x) - Murat (x), Mihojevic (xx), Titi (xx), Berkan (x), Obinna (xx) (Dk. 89 Napoleoni x), Halil (xx), Zulj (xx), (Dk. 80 İdeye x), Alpaslan (xx) (Dk. 46 Esiti x), Tripic (x) (Dk. 46 Diabate x), Ndiaye (x)

GOLLER: Dk. 41 Recep, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor) - Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Sakıb, Leismann (Yukatel Denizlispor) - Obinna (Göztepe)

Yukatel Denizlispor - Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 22’nci hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, sahasında Göztepe’yi konuk etti. İki takım, Süper Lig tarihindeki 10’uncu randevusuna çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda, yeşil-siyahlılar, Göztepe’ye karşı 5 galibiyet 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 14 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 12 gol gördü.

Ligde 14. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra 7 maçta galip gelemeyen Yukatel Denizlispor, bu periyotta 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu sezon Robert Prosinecki, Kenan Atik ve Yalçın Koşukavak'ın ardından takımın başına Hakan Kutlu'yu getiren yeşil-siyahlı ekip, yeni teknik direktörü yönetimindeki ilk maçına çıktı. Bugün babasının vefat haberini alan deneyimli teknik adam, acısına rağmen takımının başında yer aldı.

Süper Lig’in son sırasında yer alan Denizlispor, bu karşılaşma öncesinde Arjantinli orta saha oyuncusu Fede Varela ile yollarını ayırdı. Sözleşmesi feshedilen genç oyuncu takımla vedalaşıp kentten ayrıldı. Kadro dışı bırakılan isimlerden Mathieu Dossevi ise affedilmesinin ardından maç kadrosunda yer aldı.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, göreve gelmeden önce 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının kadrosundan 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kalede Pantilimon’un yerine Cenk, savunmanın sağında Özer’in yerine Lopes’e şans veren Kutlu, Ahmet Yasin’in yerine Mesanovic’i oynattı. Takımını 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya süren Kutlu, Sacko’yu yedek bırakırken, savunmanın önünde Kulibay’a görev verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise geçen hafta 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın kadrosundan tek değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı orta sahada Soner Aydoğdu’nun yerine Alpaslan Öztürk’e şans verdi.

DHA