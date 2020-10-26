(ÖZET) Denizlispor - Beşiktaş maç sonucu: 2-3

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maça harika başlayan Sergen Yalçın'ın ekibi, 13'te Atiba ile öne geçti, 39'da Aboubakar'ın penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Kara Kartal'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, ikinci devre golle başladı. Kanadalı forvet Larin, 47'de takımının 3. golünü kaydetti. 67'de Josef, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı, hakimiyet Horozlar'a geçti. Denizlispor 76'da Mesanovic ile ümitlenirken 90+4'te Sacko'nun attığı gol puan için yeterli olmadı.





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Haftaya 19. sırada giren Beşiktaş, deplasmanda aldığı 3-2'lik galibiyetle 7 sıra birden yükseldi ve 12. sıraya yerleşti. 5 puanı bulunan Denizlispor ise 19. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

6' Beşiktaş'ta N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı orta kaleci Pantilimon'da kaldı.

8' Denizlispor'da Mustafa Yumlu sakatlandı. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna geri dönen tecrübeli stoper, kısa bir aranın ardından kendisini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Denizlispor, maçın hemen başında zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldı ve Mustafa'nın yerine Oğuz girdi.

GOL | 13' Beşiktaş öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kullandığı taş atışına Larin yükseldi. Denizlispor'un başarılı stoperi Subotic'ten seken top Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar, savunma arkasına koşu yapan Atiba'yı gördü. Kanadalı futbolcu, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, Pantilimon'u geçen top ağlarla buluştu.

Atiba Hutchinson, bu sezon Süper Lig'de gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

16' Denizlispor, Rodallega ile Beşiktaş kalesini yokladı. Ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kolombiyalı forvetin yaptığı sert şutu, kaleci Ersin güçlükle çeldi.

19' N'Sakala, Bakalorz'un müdahalesi sonrası yerde kaldı, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ghezzal'ın yaptığı orta Denizlispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

22' Savunmadan çıkan Welinton, sağ kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı. Larin'in yaptığı kafa vuruşu, auta çıktı.

24' Dorukhan Toköz, Sagal'a yaptığı sert hamle sonrası maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu.

26' Beşiktaş, N'Sakala ile Denizlispor'un sağ kanadından geliyor. Orta sahada topla buluşan ve içeriye kat eden N'Sakala, yerden ortasını yaptı. Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde gelişine attığı şut, direğin hemen üstünden auta çıktı.

27' Denizlispor'da Bakalorz, Larin'e arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta topun başına yine Ghezzal geçti. Cezayirli futbolcunun ortasında savunmadan seken top, arka direkte Josef'e geldi. Josef hemen Aboubakar'a topu aktardı. Kamerunlu golcü, istediği gibi vuramayınca Beşiktaş, farkı 2'ye çıkarma şansını kullanamadı.

34' Denizlispor'un kazandığı taç atışında Rosier ile Sagal arasında tansiyon yükseldi. Rosier, topu elinde tutunca Sagal'ın sert hamlesi sonrası iki futbolcu kafa kafaya geldi. Maçın hakemi Alper Ulusoy, iki futbolcuyu da uyardı.

1 dakika sonra Sagal'a sert bir faul yapan Rosier, sarı kart gördü.

GOL | 36' Beşiktaş penaltı kazandı. Welinton'un attığı uzun pasa Aboubakar hareketlendi. Sırtı dönük topu kontrol eden Kamerunlu golcü, koşu yapan Ghezzal'a pasını aktardı. Ghezzal'a Denizlispor savunması izin vermedi, top Atiba'nın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu ceza sahası içerisinde Oğuz Yılmaz'ın eline çarpınca Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ve Pantilimon'u ayrı köşelere gönderdi, Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

Siyah Beyazlı formayla son golünü Mayıs 2017'de kaydeden Aboubakar, 3.5 yıl sonra Beşiktaş forması altında gol sevinci yaşadı. Aboubakar aynı zamanda Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 47' Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Sağ kanattan etkili gelen Rosier, arka direğe yerden sert bir orta gönderdi. Denizlispor savunmasının unuttuğu Larin, boş durumda vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rosier ilk maçında asistini yaptı.

52' Josef de Souza'nın sert şutunu Pantilimon güçlükle çeldi.

53' Beşiktaş savunmasından kurtulan Mesanovic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, top Ersin'de kaldı.

55' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu üstten dışarı gitti.

57' Domagoj Vida, Hugo Rodallega'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

59' Denizlispor'da Angelo Sagal'in yerine Hadi Sacko, Recep Niyaz'ın yerine Ismail Aissati oyuna girdi.

62' Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşuna arka direkte Aboubakar vurdu, şutu savunmadan geri döndü.

65' Beşiktaş 10 kişi kaldı. Denizlisporlu Varela, Josef de Souza'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Alper Ulusoy, oyunu durdururken, VAR'dan uyarı geldi. VAR incelemesinin ardından Brezilyalı oyuncu kırmızı kart gördü.

GOL | 76' Denizlispor farkı ikiye indirdi. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mesanovic'in vuruşu ağları havalandırdı.

82' Denizlispor penaltı bekledi. Aissati'nin pasına hareketlenen Özer, N'Sakala'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Denizlisporlu fubolcular penaltı için itiraz ederken, Alper Ulusoy, hamlenin topa olduğunu belirtti. VAR önerisinin ardından pozisyonu inceleyen Alper Ulusoy, faul yok dedi ve oyun devam etti.

85' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna girdi.

87' Denizlispor'da Özer Özdemir'in yerine Zakarya Bergdich oyuna girdi.

88' Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin kornere çeldi. Varela'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

89' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

GOL | 90+4'Denizlispor ümitlendi. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sacko'nun vuruşu kaleci Ersin'in bacaklarının arasından ağları havalandırdı.

90 dakika Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), İlker Takpak (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon (x) - Lopes (xx), Mustafa (x) (Dk. 9 Oğuz x), Subotic (x), Özer (xx) (Dk. 88 Bergdich x), Bakalorz (x), Varela (xx), Recep (x) (Dk. 60 Aissati x), Sagal (x) (Dk. 60 Sacko x), Mesanovic (x), Rodallega (xx)

BEŞİKTAŞ: Ersin (xxx) - Rosier (xxx), Welinton (xxx), Vida (xx), NSakala (xxx), Souza (xxx), Atiba (xxxx), Dorukhan (xx) (Dk. 77 Necip x), Ghezzal (xx) (Dk. 86 Gökhan x), Larin (xxx), Aboubakar (xxx) (Dk. 90 Güven)

GOLLER: Dk. 76 Mesanovic, 90+4 Sacko (Denizlispor) - Dk. 13 Atiba, Dk. 39 (P) Aboubakar, Dk. 48 Larin (Beşiktaş) ​

KIRMIZI KART: Dk. 67 Souza (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 27 Bakalorz, Dk. 37 Oğuz (Denizlispor) - Dk. 25 Dorukhan, Dk. 36 Rosier, Dk. 58 Vida (Beşiktaş)



