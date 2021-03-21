ÖZET | Denizlispor - Başakşehir maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 31. hafta maçında Denizlispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir, karşılaşmada daha üstün olan taraf olmasına rağmen, golü bulamayınca maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Alınan 1'er puan sonrası Denizlispor 25, Başakşehir ise 30 puana yükseldi.

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STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Süleyman Özay (xx), Mehmet Kısal (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Cenk (xxx) - Muhammet (xx), Oğuz (xx), Leismann (xx), Sakıb (xx), Sacko (xx) (Dk. 73 Mesanovic x), Murawski (xx), Bakalorz (xx), Sagal (xx) (Dk. 90 Dossevi), Diskerud (xx) (Dk. 73 Hasan x), Rodallega (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Deniz (xx), Ponck (xx) (Dk. 69 Guldbrandsen x), Epureanu (xx), Hasan Ali (xx), Visca (x), Ndayishimiye (xx), Tolga (xx) (Dk. 69 Mehmet Topal XX), Ömer Ali (xx) (Dk. 87 Crivelli), Giuliano (xx) (Dk. 69 Berkay x), Demba Ba (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 1 Tolga, Dk. 50 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 25 Murawski (Yukatel Denizlispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada konuk ekipten Visca’nın altıpas üzerinden çektiği şut, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

12’nci dakikada ev sahibinden Rodallega’nın sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahasındaki Sagal’ın gelişine yaptığı vuruş savunmanın araya girmesiyle kornere gitti.

13’üncü dakikada Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diskerud’un ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

29’uncu dakikada Visca’nın uzaktan şutu, üstten dışarı çıktı.

43’üncü dakikada Sakıb’ın sol kanattan yaptığı yerden ortaya Diskerud’un ceza sahası sol çaprazından gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

50’nci dakikada Sagal’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Rodallega ceza sahasında yükselip kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı.

53’üncü dakikada Muhammet’in pasında topla buluşan Rodallega, ceza yayı yakınlarından kaleyi yokladı, kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti.

57’nci dakikada Deniz’in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Giuliano’nun vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. Dönen topu önünde bulan Tolga’nın vuruşu üstten auta gitti.

58’inci dakikada sağ kanattaki Deniz’in gönderdiği pasta topla buluşan Tolga, ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı.

63’üncü dakikada Visca sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahasındaki Demba Ba’nın vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. Dönen topu önünde bulan Giuliano, rakibini çalımlayıp şutunu çekti, kaleci Cenk bu pozisyonda da tapu kurtarmayı başardı. Savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

68’inci dakikada Hasan Ali sol kanattan yerden ortaladı, Giuliano’nun gelişine vuruşu üstten dışarı çıktı.

88’inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic şutunu çekti. Top kaleci Cenk’te kaldı.

90+1’inci dakikada Visca’nın yaklaşık 30 metre uzaktan sert şutu, az farkla üstten auta çıktı.

Maç başladığı gibi golsüz bitti.

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir maçından notlar

Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir’i konuk ettiği maçta iki takım lig tarihinde 14'üncü kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünde kazanan taraf Denizlispor oldu. Başakşehir 7 karşılaşmadan galip ayrılırken, 3 mücadele de beraberlikle sona erdi.

Denizlispor'da kart cezalıları Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Kubilay Aktaş ve maçtan önceki gün alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesheden Tiago Lopes bu maçın kadrosunda yer almadı. Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, Başakşehir maçına 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK karşılaşmaya göre 4 farklı isimle çıktı. Kutlu, savunmanın ortasında Mustafa’nın yerine Leismann’a, sağ bekte Özer’in yerine Muhammet’e, sol bekte Ayman Ben Mohamed’in yerine Sakıb’a, orta sahada Kubilay’ın yerine Murawski’ye şans verdi.

KOCAMAN’DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Medipol Başakşehir’de ise teknik direktör Aykut Kocaman son oynanan Beşiktaş maçının kadrosundan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Kocaman, sağ bekte Rafael’in yerine Ömer Ali'ye görev verdi. Berkay’ın yerine Ndayishimiye, Mehmet Topal’ın yerine Tolga Ciğerci’ye ilk 11’de görev veren Kocaman, Aleksic’in yerine ise Edin Visca’yı sahaya sürdü. Başakşehir’de ileri uçta ise Crivelli’nin yerine son haftaların formda ismi Demba Ba görev aldı. Başakşehir'de sakatlığı atlatan Edin Visca, bu karşılaşmayla 10 Ocak'taki Ankaragücü maçından 2 aydan uzun süre sonra ilk 11'e geri döndü.

Ligde evinde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, Medipol Başakşehir ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçta 3-3 berabere kalmıştı.

DHA